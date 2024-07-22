Разобрали как горячие пирожки: украинцы за 2 дня опустошили автосалоны после налоговых инициатив правительства

На прошлой неделе стало известно о правительственной инициативе относительно существенного увеличения поступлений от военного сбора. Чиновники предлагают не только увеличить нынешнюю ставку для физических лиц с 1,5% до 5%, но также дополнительно расширить сферу его применения.

Среди прочего, украинские чиновники хотят ввести уплату военного сбора по ставке 15% в случае приобретения движимого имущества (легковых автомобилей, подлежащих первой государственной регистрации в Украине). Иными словами, если правительственный законопроект №11416 поддержит ВРУ, при покупке автомобиля в автосалоне и его первой регистрации придется дополнительно заплатить еще 15% от его стоимости.

Эти налоговые инициативы изрядно расстроили украинцев… которые массово пошли в автосалоны, чтобы приобрести автомобиль еще до введения дополнительного сбора. По словам генерального директора ВААИД (Всеукраинская ассоциация автомобильных импортеров и дилеров) Олег Назаренко, за пятницу и первую половину субботы из автосалонов покупатели выкупили все имеющиеся автомобили. Автосалоны теперь пусты, поскольку украинцы достали свои накопления и пытаются как можно быстрее приобрести имеющиеся машины, чтобы избежать уплаты дополнительных 15% военного сбора.

В ВААИД считают, что правительственные инициативы навредят отрасли. Эффект от введения военного сбора на покупку автомобиля может быть незначительным и недолгим. После увеличения налогообложения продажи остановятся и вместо повышения наполнения бюджета, Правительство получит падение. Ведь при сокращении продаж уменьшатся и нынешние отчисления (5%) в Пенсионный фонд, которые и сейчас платят покупатели. Потому что налоговая нагрузка в 20% при покупке автомобиля — это уже большая сумма, к которой покупатели будут привыкать очень долго, считают в ВААИД.

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Источник: autoconsulting