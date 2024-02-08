Новости Military Tech 08.02.2024 в 08:00 comment views icon

«Циркон» и Hwasong – россия использует новые ракеты для обстрелов Украины

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Андрей Русанов

Автор сайта ITC.ua

«Циркон» и Hwasong – россия использует новые ракеты для обстрелов Украины

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Как сообщает Defense Express, 7 февраля 2024 г. во время ракетной атаки Украины российские агрессоры использовали для обстрела ракеты ЗМ22 «Циркон», которые они называют гиперзвуковыми. По крайней мере, на одном из обломков есть маркировка ЗМ22, соответствующая «Цирконам», которые вместе с «Кинжалами» считаются одними из лучших российских ракет.

Обломки обнаружены на месте падения ракеты в Днепровском районе Киева, на открытом пространстве. Это позволяет предположить, что ракета все же была сбита. Однако в сводке Воздушных сил ракет такого типа среди перехваченных нет.

Циркон

Сильная фрагментация останков ракеты усложняет ее идентификацию. Также мало известно о ракетах ЗМ22 «Циркон», они никогда не были представлены публично. Но остатки ракеты сродни обломкам еще одной подобной, которую также идентифицируют как «Циркон». Специалисты предполагают, что это твердотопливная ракета, которая разгоняется до 9 махов и имеет дальность 600 км или 1000 км. Вероятно, пусковой установкой ракеты являлся комплекс «Бастион» или «Объект-100».

Другая новинка, которая, впрочем, тоже используется не в первый раз, была идентифицирована в Харькове. О ней есть больше официальной информации от начальника следственного управления Национальной полиции в Харьковской области Сергея Болвинова. Сообщается, что для ударов по городу враг использовал две северокорейские ракеты Hwasong-11Ga (KN-23).

Hwasong

Впервые Hwasong-11Ga были применены при комбинированных обстрелах 30 декабря и 2 января, а позже – 6 января. Тогда следователи организации Conflict Armament Research (CAR) исследовали остатки ракет и подтвердили их северокорейское происхождение. Есть несколько характеристик, однозначно отличающих KN-23 от ракеты для комплекса «Искандер». Это более широкая хвостовая часть, наличие характерных иероглифов и формат обозначения даты.

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