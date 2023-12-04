Новости Military Tech 04.12.2023 в 14:57 comment views icon

Украина разрабатывает ракету «длинный Нептун» — замминистра обороны

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Юрій Орос

Автор новин

Украина разрабатывает ракету «длинный Нептун» — замминистра обороны

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ВПК Украины ведет разработку новой модификации ракеты для комплекса «Нептун», которую называют «длинный Нептун». Об этом сообщил в интервью АрміяInform, заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

Сейчас ведется работа по созданию так называемого длинного Нептуна. Речь идет о новой модификации ракеты для комплекса Нептун. Также ведется активная работа вместе с министерством стратегических отраслей промышленности по укреплению системы ПВО.

Больше подробностей Гаврилюк на эту тему не сообщил. Вероятнее всего речь идет о модификации ракеты Р-360 комплекса «Нептун», предназначенной для наземных целей. Ей приписывают уничтожение ЗРК С-400  у мыса Тарханкут в оккупированном Крыму в конце августа. Согласно неофициальным данным, новый вариант предположительно имеет боевую часть массой 350 кг, которую можно доставить на дистанцию ​​до 400 км. Противокорабельная версия имеет более скромные (но официально подтвержденные) спецификации — 150 кг боевой части на расстояние до 300 км.

«Нептун», «Гром-2», «Тайфун-4» и другие: мощные дальнобойные украинские ракеты, наработки и перспективы

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