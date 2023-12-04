Украина разрабатывает ракету «длинный Нептун» — замминистра обороны

ВПК Украины ведет разработку новой модификации ракеты для комплекса «Нептун», которую называют «длинный Нептун». Об этом сообщил в интервью АрміяInform, заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

Сейчас ведется работа по созданию так называемого длинного Нептуна. Речь идет о новой модификации ракеты для комплекса Нептун. Также ведется активная работа вместе с министерством стратегических отраслей промышленности по укреплению системы ПВО.

Больше подробностей Гаврилюк на эту тему не сообщил. Вероятнее всего речь идет о модификации ракеты Р-360 комплекса «Нептун», предназначенной для наземных целей. Ей приписывают уничтожение ЗРК С-400 у мыса Тарханкут в оккупированном Крыму в конце августа. Согласно неофициальным данным, новый вариант предположительно имеет боевую часть массой 350 кг, которую можно доставить на дистанцию ​​до 400 км. Противокорабельная версия имеет более скромные (но официально подтвержденные) спецификации — 150 кг боевой части на расстояние до 300 км.

Brave Inventors – национальная платформа изобретателей и изобретений военного времени. Здесь можно разместить свои военные изобретения, рассказать о разработках и прототипах, найти необходимое финансирование или ментора, а также получить больше возможностей для сотрудничества с производителями, предприятиями и бизнесами. Поддержать изобретения можно по ссылке.