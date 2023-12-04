Украина разрабатывает ракету «длинный Нептун» — замминистра обороны

ВПК Украины ведет разработку новой модификации ракеты для комплекса «Нептун», которую называют «длинный Нептун». Об этом сообщил в интервью АрміяInform, заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.
Сейчас ведется работа по созданию так называемого длинного Нептуна. Речь идет о новой модификации ракеты для комплекса Нептун. Также ведется активная работа вместе с министерством стратегических отраслей промышленности по укреплению системы ПВО.
Больше подробностей Гаврилюк на эту тему не сообщил. Вероятнее всего речь идет о модификации ракеты Р-360 комплекса «Нептун», предназначенной для наземных целей. Ей приписывают уничтожение ЗРК С-400 у мыса Тарханкут в оккупированном Крыму в конце августа. Согласно неофициальным данным, новый вариант предположительно имеет боевую часть массой 350 кг, которую можно доставить на дистанцию до 400 км. Противокорабельная версия имеет более скромные (но официально подтвержденные) спецификации — 150 кг боевой части на расстояние до 300 км.
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