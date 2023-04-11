Турция ввела в строй свой самый большой военный корабль — первый в мире носитель БПЛА

В понедельник Турция ввела в строй свой крупнейший военный корабль. Многоцелевой десантный корабль TCG Anadolu, призванный стать флагманом Турции, представляет собой символ «века Турции», заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

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TCG Anadolu стал не только первым авианосцем Турции. Это также первое в мире судно с авиационным крылом, состоящим в основном из БПЛА. ПО словам Эрдогана, на судне будут размещаться как беспилотные, так и пилотируемые летательные аппараты.

Основанный на испанском флагмане Juan Carlos I, TCG Anadolu представляет собой десантный корабль типа LHD (десантный вертолётоносный корабль-док). Его длина составляет 231 метр, ширина — 32 метра, а водоизмещение — 27436 тонн. Он развивает максимальную скорость около 21 узла (около 38,9 км/ч), дальность хода составляет 9000 морских миль (около 16,7 тыс. км) и может пребывать в море в течение 50 дней.

Создание корабля было заказано в 2015 году. Судно было заложено в феврале 2018 года и спущено на воду в апреле 2019 года. Ввести корабль в строй планировалось в 2021 году, но из-за пандемии COVID-19 планы пришлось пересмотреть.

Первоначально предполагалось, что TCG Anadolu будет действовать как стандартный десантный корабль и нести парк вертолетов и истребителей с укороченным взлетом и вертикальной посадкой, таких как F-35B Lockheed Martin. Но на фоне конфликта с США из-за закупки Турцией российских комплексов С-400, в дальнейшем в проект внесли изменения. TCG Anadolu решили трансформировать в носитель (помимо вертолетов) беспилотных летательных аппаратов, ударных дронов и беспилотных истребителей.

Ожидается, что авиакрыло корабля будет состоять в основном из БПЛА Bayraktar TB3 – доработанной версии Bayraktar TB2 для короткой взлетно-посадочной полосы. Публичная демонстрация этой модификации ожидается в конце апреля, а этап испытаний должен завершиться к концу 2023 года. Новая платформа будет способна складывать крылья, будет иметь возможности дальней связи, сможет вести разведку, наблюдение, сбор разведывательных данных и атаку целей.

Кроме того, на TCG Anadolu сможет взлетать и приземляться беспилотный истребитель Baykar Kızılelma, который комплектуется украинским турбореактивным двигателем. Этот летательный аппарат внешне похож на истребители 5-го поколения. Как ожидается, в дополнение к обычным миссиям беспилотников Kızılelma сможет вести боевые действия в режиме воздух-воздух.

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Помимо дронов, на TCG Anadolu будут размещаться вертолеты, в том числе турецкие T129 Atak, ударные вертолеты AH-1W Super Cobra и вертолеты общего назначения SH-70B. Судно имеет 6 мест, где могут приземляться и взлетать вертолеты (транспортные, штурмовые или общего назначения) средней грузоподъемности, а также 2 дополнительных места тяжелых грузовых вертолетов. TCG Anadolu сможет разместить силы размером с батальон вместе с летным и командным составом.

Военный корабль может нести десятки легких и тяжелых бронированных машин, в том числе колесных и гусеничных. На облегченной палубе он может перевозить до 30 колесных машин, включая бронированные амфибии и бронетранспортеры. Ангар корабля позволяет перевозить не менее 12 вертолетов средней грузоподъемности.

В зависимости от боевых задач, можно изменять количество перевозимых вертолётов и бронированных машин. Так, количество летательных аппаратов может быть увеличено за счет дополнительных вертолетов, размещенных на палубе легких транспортных средств. Платформа для тяжелых транспортных средств в верхней части авианосца обеспечивает транспортировку тяжелой и гусеничной техники, такой как танки (до 45 единиц).

Источник: dailysabah