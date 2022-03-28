Производитель Байрактаров показал новые боевые беспилотники с украинскими двигателями

Турецкая компания Baykar Makina, которая создала беспилотник Байрактар (Bayraktar), показала прототип боевого БПЛА Kızılelma («красное яблоко»). Первые полеты беспилотника запланированы на 2023 год.

Эта новая Национальная беспилотная боевая летательная система (MIUS) будет оснащена реактивным двигателем и, как ожидается, сможет взлетать и садиться на флагманский десантный корабль TCG Anadolu.

Baykar также работает над БПЛА Bayraktar TB3, который станет улучшенной версией знаменитого Bayraktar TB2. И MIUS, и TB3 расширят возможности турецких дронов для военно-морских операций.

«С истребителями 5-го поколения мир стал свидетелем конца пилотируемых истребителей. Никаких новых пилотируемых боевых самолетов разрабатываться не будет. В будущем беспилотные системы все чаще будут становиться сильнейшими элементами на поле боя». Байрактар

Беспилотный истребитель сможет выполнять множество боевых действий, таких как стратегические наступления, поддержка с воздуха, ракетные удары, подавление и уничтожение ПВО противника. Полностью автономный MIUS сможет нести ракеты класса «воздух-воздух».

Компания в ноябре подписала контракт с одним из ведущих украинских разработчиков «Ивченко-Прогресс» на закупку двигателей для MIUS. По договору предполагалось, что «Ивченко-Прогресс» поставит турбореактивный двухконтурный двигатель АИ-322Ф для дрона.

Двигатель позволит набирать большую рабочую высоту и поднимать в воздух беспилотник весом 5500 кг. При этом переносить полезной нагрузки сможет до 1,5 тонн. Запас полета для АИ-322Ф — 5 часов, скорость до 800 км/ч.