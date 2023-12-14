Twitch ослабил ограничения по сексуальному контенту — с разрешением на «художественное» изображение обнаженных людей

Сервис видеотрансляций позволит «намеренно выделять грудь, ягодицы или тазовую область», если видео получит специальную метку, предупреждающую зрителей. То же самое касается нарисованных или анимированных «грудей, половых органов, или ягодиц независимо от пола», а также «надписей на женской груди или ягодицах».

Twitch также не будет блокировать эфиры с эротическими танцами (например, стриптиз) при наличии метки. Для контента с тверкингом, грайндингом и танцами на пилоне обозначений не потребуется.

Анджела Хессион, главный специалист по модерации Twitch, говорит, что платформа обновила политику после того, как получила «последовательные отзывы от стримеров», что нынешние правила «сбивают их с толку» и затрудняют понимание того, как их контент будет интерпретироваться. Хессион добавила, что предыдущая политика «не соответствовала отраслевым стандартам и привела к непропорциональной блокировке видео, которые показывали женщин».

Twitch утверждает, что контент с порнографией или сексуальным насилием полностью запрещен.

Пользователи также не увидят контент для взрослых на домашней странице, как и рекомендации видео с надписями о наркотиках, интоксикацией или чрезмерным употреблением табака, насильственными и графические изображениями, а также азартными играми. Пользователи могут искать подобный контент по меткам или найти его непосредственно на канале автора.

Twitch не будет удалять с главной страницы игры для взрослых, а обработает видео отдельно и автоматически предоставит эфирам отметку «Игра с рейтингом для взрослых».

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Источник: The Verge