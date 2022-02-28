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Twitter буде помічати та понижувати видимість усіх твітів, пов’язаних из державними ЗМІ РФ

Twitter буде помічати та понижувати видимість усіх твітів, пов’язаних из державними ЗМІ РФ

Twitter буде помічати та понижувати видимість усіх твітів, пов’язаних из державними ЗМІ РФ

Соціальна платформа Twitter починає додавати спеціальні помітки та занижувати видимість публікацій із вмістом російських державних медіа-сайтів, таких як RT і Sputnik.

Сервіс повідомляє, що відтоді, як Росія вдерлася в Україну в минулий четвер, він виявляє понад 45 тис. твітів на день від людей, які ділилися цими посиланнями. У Twitter заявили, що це означає, що більшість контенту з державних ЗМІ РФ надходить від осіб, які поширюють ці матеріали, а не від самих облікових записів державних ЗМІ, які сервіс вже позначає.

Twitter заявляє, що мітка буде автоматично застосовуватися до будь-яких публікацій із URL-адресою визначеного державного медіа-сайту. Сервіс також зменшить видимість цих твітів, не рекомендуючи їх користувачам і видаляючи їх із функції Top Search.

Додатково Twitter повідомляє, що окрім додавання нових міток до твітів із посиланнями на контент російських державних ЗМІ, сервіс також додавати додаткові державні ЗМІ з інших країн. Ці дії розпочнуться у найближчі тижні.

Джерело: reuters


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