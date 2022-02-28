Twitter буде помічати та понижувати видимість усіх твітів, пов’язаних из державними ЗМІ РФ

Соціальна платформа Twitter починає додавати спеціальні помітки та занижувати видимість публікацій із вмістом російських державних медіа-сайтів, таких як RT і Sputnik.

Сервіс повідомляє, що відтоді, як Росія вдерлася в Україну в минулий четвер, він виявляє понад 45 тис. твітів на день від людей, які ділилися цими посиланнями. У Twitter заявили, що це означає, що більшість контенту з державних ЗМІ РФ надходить від осіб, які поширюють ці матеріали, а не від самих облікових записів державних ЗМІ, які сервіс вже позначає.

Twitter заявляє, що мітка буде автоматично застосовуватися до будь-яких публікацій із URL-адресою визначеного державного медіа-сайту. Сервіс також зменшить видимість цих твітів, не рекомендуючи їх користувачам і видаляючи їх із функції Top Search.

Додатково Twitter повідомляє, що окрім додавання нових міток до твітів із посиланнями на контент російських державних ЗМІ, сервіс також додавати додаткові державні ЗМІ з інших країн. Ці дії розпочнуться у найближчі тижні.

Джерело: reuters