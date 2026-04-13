

Крупнейшая утечка Paramount: "Аватар" случайно прислали на сторонний email за полгода до выхода

Шадрін Андрій

Найбільший витік Paramount: "Аватар" випадково надіслали на сторонній email за півроку до виходу

Склонность Х (Twitter) к утечкам теперь включает «Аватар: Аанг, Последний маг воздуха» от Paramount, который выходит только в октябре. В апреле произошла уже вторая утечка фильма — на этот раз речь идет о переименованном «Аватар: Аанг, Последний маг воздуха».


Пользователь X под ником ImStillDissin выложил два клипа со взрослой командой Аватара и главным злодеем. На момент написания статьи оба клипа все еще доступны и набрали немало взаимодействий. Поскольку Paramount еще ничего не показывала из фильма, сложно оценить, насколько это настоящее, однако сам автор поста и другие комментаторы настаивают на достоверности. Но, по данным издания Knight Edge Media, клипы подтверждены как настоящие — однако являются незавершенными, несмотря на то, что сам фильм был готов еще месяцы назад.

Клипы якобы распространила хакерская группа #PeggleCrew, которая оставила собственный водяной знак на материалах, чтобы продемонстрировать студии: полная версия фильма у них есть. В частности, в одном из вытекших фрагментов взрослая команда Аватара впервые встречает древнего воздушного кочевника Тагаха в исполнении Дэйва Батисты, а второй клип разворачивается в Мире Духов.

«Avatar: Aang, The Last Airbender» якобы полностью слито в сеть. В открытом доступе начали распространяться клипы с полной озвучкой. Пользователь, который сделал утечку, утверждает, что Nickelodeon «случайно прислал» ему фильм по электронной почте», — утверждается в заметке в Х.

Разработанный студией Flying Bark, «Аанг» является первым из трех запланированных анимационных фильмов по франшизе «Аватар». В прошлом году Paramount объявила, что разместит картину на Paramount+ вместо проката в кинотеатрах, что вызвало недовольство фанатов. Таким образом, эту утечку можно считать побочным следствием того решения. И это не единственная утечка, связанная с фильмом: несколько недель назад в интернет-магазинах появились промоматериалы со взрослой командой героев.


Фильм имеет звездный актерский состав озвучки: Эрик Нам в роли Аанга, Стивен Еун в роли Зуко, Дэйв Батиста в роли главного злодея, а также Тайка Вайтити, Ке Хюй Кван, Герелдин Висванатан и другие.

Данные: Х

Режиссер Лорен Монтгомери ранее подтвердила завершение производства в своем Instagram, где поблагодарила команду за четыре года работы. Петиция на Change.org с требованием вернуть фильм в кинотеатры собрала десятки тысяч подписей — фанаты до сих пор недовольны решением Paramount перевести премьеру на стриминг.

Впрочем, вместе с прошлонедельным инцидентом ситуация с «Аватаром» подчеркивает все большие проблемы Х с безопасностью и модерацией утечек. Пользователь вполне мог бы выложить весь фильм на платформе — и он, наверное, провисел бы там несколько часов без каких-либо последствий. На момент публикации «Аватар: Аанг, Последний маг воздуха» все еще запланирован к выходу на Paramount+ 9 октября.

На фоне смешанных оценок сериала «Аватар: Последний Маг Воздуха» стало известно, что одноименный фильм будет продолжением мультсериала Nickelodeon

Источник: Gizmodo

