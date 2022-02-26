Twitter запустив збір коштів на підтримку українських біженців та заблокував можливість створення нових аккаунтів в Росії

Сервіс мікроблогів Twitter підтримала Україну в боротьбі з окупантами. Це проявляється відразу в декількох напрямках.

По-перше, сервіс запусти збір коштів для України серед своїх робітників. Як зазначається в дописі TwitterSafety, працівники компанії можуть зробити благодійні внески на користь перевірених організацій, які безпосередньо підтримують українських біженців, що потребують притулку та безпеки. Надалі сама компанія подвоїть суму внесків та перерахує кошти в партнерську організацію.

Ми також розпочали благодійну кампанію для працівників Twitter з пожертвуваннями на користь перевірених організацій, які безпосередньо підтримують українських біженців, які шукають притулку та безпеки. Twitter удвоїть пожертви, та зробить прямий внесок у партнерську організацію. — Twitter Safety (@TwitterSafety) February 25, 2022

По-друге, Twitter заблокував росіянам можливість створювати нові облікові записи. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Також він висловив сподівання, що Facebook та Instagram також приєднаються до цієї ініціативи.