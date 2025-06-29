«Ты не помочишься!»: в LEGO «Властелин колец» Балрог делает с Гэндальфом что-то смешное и неканоническое

Новый набор LEGO по мотивам романа «Властелин колец» с Балрогом и Гэндальфом вызвал много комментариев в X из-за не достаточно удачного маркетингового фото.

Набор для книжной полки в «Властелин колец: Балрог» воссоздает сцену «Ты не пройдешь!», наиболее известную по фильму Питера Джексона. В ней Гэндальф противостоит Балрогу и спасает Братство ценой собственной жизни (да, тогда он действительно умер и возродился). Впрочем, героический и трагический эпизод вызвал много смеха и комментариев.

Дело в несколько странном огненном кнуте Балрога: он сделан так, что под некоторыми ракурсами похож на струю, которая выходит из характерного места. Вряд ли кто-то быстро заметил бы это, если бы не одно из официальных фото, сделанное как раз под нужным углом. Как говорят в Одессе, «если встанешь ты у люка…».

Другие ракурсы демонстрируют истинное расположение и форму кнута, луч которого на самом деле изогнут в другую сторону, но «разбавить» издевательства демона над волшебником уже не получится. У пользователей X не получилось, и они оставили много остроумных комментариев к изображениям.

«Ладно, это увидел не только я

«Я знаю, что это огненная плеть, но действительно похоже, что Балрог издевается над Гэндальфом»

Несколько раз упоминали фразу «Ты не помочишься!»

Некоторые отзывы были более критическими и разъяренными. Кто-то даже говорил, что этот нюанс заставил его пересмотреть решение о покупке. Подобные наборы могут быть очень дорогими — LEGO башни Барад-дур с Оком и орками за $460 состоит из 5471 детали.

Источник: IGN