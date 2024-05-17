«Властелин колец»: LEGO представила свой Барад-дур с Оком и орками из 5471 детали за $460

Если слава темного властелина Саурона из романа «Властелин колец» не дает покоя, LEGO позволяет собрать собственную башню Барад-дур со всеми подробностями всего за $460. Указанные подробности из конструктора Barad-dûr можно собрать из 5471 части. Есть даже Назгул, ангмарский король-волшебник, с собственным летающим транспортом — но в качестве бонуса.

Неспящий Глаз тоже есть в комплекте, и даже светится. Также есть фигурка самого Саурона, Фродо и Сэма, Голлума, орков и других персонажей. Набор Lego Barad-dûr поступит в продажу 1 июня для Lego Insiders и 4 июня для всех. При покупке с 1 по 7 июня можно получить бонусный набор «Fell Beast» — к сожалению, Назгул в нем только один, а не все девять, и не сообщалось, чтобы эти фигурки продавались отдельно.

У дизайнеров Lego было много пространства для воображения, чтобы изобразить Темную башню изнутри — ни книги, ни фильмы Питера Джексона не рассказывают об интерьере. Рекламные изображения Lego показывают какой-то застенок, оружейную, комнату с Палантиром и столовую для орков, где для икластов есть еда и напитки.

Если башня кажется слишком маленькой, чтобы воплощать величие темного лорда, можно сделать большую сочетанием нескольких наборов. Набор Barad-dûr может дополнить Lego Rivendell за $500, который компания выпустила в прошлом году. Фродо есть в обоих, он даже укомплектован тем самым Кольцом.

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Источник: ArsTechnica