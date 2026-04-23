Актерский состав "Властелин колец: Охота на Голлума" официально подтвержден

Warner Bros. наконец-то раскрыла карты: на CinemaCon студия официально объявила актерский состав «Властелин колец: Охота на Голлума». Режиссер и исполнитель главной роли Энди Серкис вернет на экран сразу нескольких звезд оригинальной трилогии — и добавит новые лица.

Кто возвращается

Иэн МакКеллен снова сыграет Гэндальфа — роль, которую 85-летний актер, по его словам, не собирается никому отдавать. Элайджа Вуд возвращается как Фродо Беггинс, а Ли Пейс возобновит роль эльфийского короля Трандуила из «Хоббита». Сам Серкис по-прежнему играет Голлума/Смеагола — и одновременно режиссирует фильм.





Новички в Средиземье

Роль молодого Арагорна достанется Джейми Дорнану. Это принципиально новый кастингПереговоры с Вигго Мортенсеном длились долго, но в конце концов студия выбрала другого актера Кейт Уинслет сыграет оригинального персонажа МэриголдЛео Вудолл — Гальварда.

Сценарий написали Фран Уолш и Филиппа Бойенс — соавторы оригинальной трилогии Питера Джексона — вместе с Фиби Гиттинс и Арти Папагеоргиу. Джексон выступает продюсером. Фильм хронологически разворачивается между событиями «Хоббита» и «Братства кольца» — примерно за двадцать лет до ухода Фродо из Шира. Премьера запланирована на 17 декабря 2027 года.

Оригинальная трилогия Джексона собрала в прокате почти 3 миллиарда долларов и получила 17 премий «Оскар». «Возвращение короля» в 2004 году получило 11 наград — рекорд, который до сих пор остается непревзойденным для отдельного фильма.





Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Источник: Variety