Тысячи жителей Норвегии стали «миллионерами» из-за ошибки в коде гослотереи — выигрыши завысили в 10 000 раз

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На прошлой неделе по Норвегии прокатилась кратковременная волна эйфории — тысячи жителей получили сообщения о том, что стали миллионерами с выигрышем в лотерее Eurojackpot. Казалось бы, все должно было завершиться приобретением роскошных авто и жилья, но вместо этого «победители» получили существенно меньшие суммы и извинения от государственного оператора лотереи за досадную математическую ошибку.

Как отмечает TechSpot, оказалось, что в системе компании Norsk Tipping, которая администрирует Eurojackpot в Норвегии, произошла ошибка в кодировке при конвертации сумм из евроцентов в норвежские кроны — вместо деления на 100 использовали знак умножения, что увеличило финальные суммы выигрышей в 10 000 раз.

Среди «счастливчиков» оказался и 53-летний Оле Фредрик Свен, который получил сообщение о «выигрыше» 1,2 миллиона норвежских крон во время отпуска в Греции — реальная сумма, как оказалось составляла 125 крон. Через некоторое время он заподозрил что-то неладное и начал проверять новостные сайты, которые все расставили по местам.

«За такие деньги много шампанского не получишь. Это больше похоже на бокал просекко или кремана», — сказал разочарованный мужчина The Guardian.

Ошибку обнаружили довольно быстро и уже на следующий день тысячи игроков получили неутешительные оповещения с обновлением суммы. Norsk Tipping за ночь убрала ошибочные цифры из своего веб-сайта и приложения, отмечая, что никаких выплат не успели сделать.

«Я получила многочисленные сообщения от людей, которые начали планировать отпуска, покупку жилья или ремонт, прежде чем поняли, что суммы были неправильными», — сказала Тонье Сагстуен, генеральный директор Norsk Tipping. «Могу только сказать: «Извините! Но я понимаю, что это мало утешает»».

В конце концов Сагстуэн объявила об отставке через день после того, как инцидент стал публичным — со ссылкой на «нарушение общественного доверия» как на свою вину. Сейчас компания проводит комплексный обзор своих систем, чтобы предотвратить подобные ошибки в будущем.

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Раздел Технологии выходит при поддержке

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