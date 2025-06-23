Пользователь OneDrive потерял данные за 30 лет работы — Microsoft забанила аккаунт без объяснений и проигнорировала 18 запросов на восстановление

Пользователь OneDrive написал в Reddit пост о конфликте с Microsoft, которая внезапно заблокировала его аккаунт, а соответственно и доступ к облачному хранилищу с данными за более чем 30 лет работы — никакого объяснения компания не предоставила и игнорирует запросы на восстановление, отправляя в ответ только шаблонные отписки.

«Я перенес на OneDrive фото и данные за более чем 30 лет работы», — написал в Reddit пользователь deus03690. «Хотел объединить их из нескольких старых дисков, которые мне пришлось выбросить из-за недостатка места и переезда. План был такой — загрузить данные в облако и затем перенести на новый диск. Вместо этого Microsoft просто заблокировала мою учетную запись».

Мужчина добавил, что имел платный аккаунт в OneDrive и признал, что идея с «объединением нескольких яиц в одной корзине» возможно была плохой, впрочем, Microsoft в этом случае даже не предоставила предупреждения о потенциальном блокировании и никаких объяснений уже после него, а также проигнорировала каждый из 18 запросов на восстановление, которые отправил пользователь — в ответ приходили только автоматические отписки.

«Никакого человеческого контакта. Никакой реальной помощи. Только шаблонные электронные письма и радиомолчание».

В чем же может заключаться причина блокировки? Автор Tom`s Hardware Марк Тайсон предполагает, что объединив все свои данные в облачном сервисе, deus03690, скорее всего, мог загрузить что-то, что повлекло срабатывание сигналов об авторских правах (или подобных), и как следствие блокировку аккаунта Microsoft.

Условия использования сервисов Microsoft объясняют как компания работает с заблокированными учетными записями:

Пользователь не будет иметь права использовать заблокированную учетную запись Microsoft для доступа к сервисам.

Содержимое и данные, связанные с заблокированным аккаунтом, будут удалены из него (если только по закону Microsoft не обязана хранить их, возвращать или передавать пользователю, или третьей стороне, указанной пользователем), поэтому у владельца аккаунта должен быть план регулярного резервного копирования, поскольку компания не сможет восстановить содержимое или данные после блокировки учетной записи.

Пользователь может потерять доступ к приобретенным продуктам.

Очевидно, здесь никаких хороших новостей для deus03690. В комментариях пользователю советуют обратиться к юристу и в будущем все же выбирать более надежные способы миграции данных (по крайней мере без удаления), а также придерживаться «правила 3-2-1» — иметь три копии данных, два разных носителя для них и одну копию хранить физически в другом месте или облаке.