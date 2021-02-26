У 2020 році «Укртелеком» збудував майже 10 тис. км оптики та заробив понад 2 млрд грн на послугах інтернету





Оператор «Укртелеком» повідомив, що у 2020 році збудував майже 10 тисяч кілометрів оптики, підключив до інтернету сотні сіл та на 7% збільшив доходи від інтернет-послуг і передачі даних. За результатами 2020 року загальний дохід Укртелекому склав 6,2 млрд грн. EBITDA склала 1,7 млрд грн, що на 4,8% більше у порівнянні з аудійованою звітністю 2019 року. Маржа EBITDA збільшилася на 1,8% і становить 27,3%.

Минулого року було прокладено найбільше в історії компанії кілометрів волоконно-оптичного кабелю – майже 10 тисяч. До швидкісного оптичного інтернету підключено сотні населених пунктів, 135 об’єднаних територіальних громад, понад 200 медичних закладів, майже 500 навчальних та 250 об’єктів бізнес-концентрації. Загалом кількість користувачів оптичного інтернету від Укртелекому зросла вдвічі – до майже 170 тисяч. На початок цього року мережа інтернет-доступу Укртелекому охоплює 3322 населених пункти.

Протягом останніх років зберігається тенденція зростання доходів від надання послуг інтернету та передачі даних. У 2020 році вони збільшилися на 7% до понад 2 млрд грн. Дохід від фіксованої телефонії склав майже 2,2 млрд грн. Загалом дохід від телекомунікаційних послуг склав 5 млрд грн. Приватним абонентам було надано послуг на понад 3 млрд грн, бізнес-споживачам – на майже 1,4 млрд грн, дохід від послуг операторам склав понад 520 млн грн.

Надходження від комерційної оренди майна, незадіяного у виробничих процесах, також продовжили зростати. У 2020 році вони збільшилися на 14% до 332 млн грн. Капітальні інвестиції склали майже 700 млн грн. У 2020 році Укртелеком перерахував майже 1,9 млрд грн податків та інших платежів до бюджетів усіх рівнів.

Джерело: Укртелеком