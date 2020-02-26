В 2019 году Укртелеком получил доход 6,4 млрд грн (2 млрд грн за услуги передачи данных) и проложил 4000 км оптики для подключения 280 н.п.

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Оператор фиксированной связи и интернета «Укртелеком» опубликовал финансовый отчет за прошлый год. В 2019 году Укртелеком на 6,2% увеличил доходы от интернет-услуг и передачи данных, проложил почти 4000 километров оптики и подключил к оптическому интернету 280 населенных пунктов.

По результатам 2019 года общий доход Укртелекома остается стабильным на уровне 6,4 млрд грн. EBITDA увеличилась почти на 10% и составила 1,8 млрд грн, при этом маржа EBITDA выросла до 28%. Продолжают расти доходы от предоставления услуг интернета и передачи данных — в прошлом году они увеличились на 6,2% до почти 2 млрд грн.

Компания расширяет покрытие и улучшает используемые для интернет-услуг технологии. Так, в 2019 году оптика появилась в 280 населенных пунктах, при этом в 160 из них раньше вообще не было интернета от Укртелекома.

К оптическому интернету было подключено 550 медицинских и учебных заведений, более 150 объединенных территориальных общин и почти 400 бизнес-объектов. Для этого было проложено почти 4000 километров волоконно-оптического кабеля. На конец 2019 года сеть интернет-доступа Укртелекома в целом охватила более 2420 городов и сел страны.

Доход от фиксированной телефонии корпоративного и массового сегмента составил 2,5 млрд грн, сократившись на 9,1%, что отражает общемировой тренд. В общем доход от телекоммуникационных услуг составил 5,3 млрд грн.

На 34% увеличились поступления от коммерческой аренды имущества, незадействованного в производственных процессах. В прошлом году они составили 291 млн грн. Капитальные инвестиции увеличились на 14,6% и составили 692 млн грн. В 2019 году Укртелеком перечислил 1,8 млрд грн налогов в бюджеты всех уровней.

Источник: Укртелеком