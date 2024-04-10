У граждан могут забирать второе авто на фронт — законопроект о мобилизации

У украинцев могут забирать авто на нужды фронта — такие нормы присутствуют в новом законопроекте о мобилизации.
Согласно ему, мобилизация транспортного средства у граждан возможна в случае наличия в собственности более одного транспортного средства.
Об этом сообщили народный депутат Марьяна Безуглая в Facebook и Алексей Гончаренко в Telegram.
Нардепы выложили идентичные тексты.
«Мобилизация транспортных средств — уточнение. Для граждан — в случае наличия в собственности более одного транспортного средства могут мобилизовать», — говорится в конспекте текста утвержденного для рассмотрения в совете законопроекта.
Вероятно, под гражданами подразумеваются ФЛП.
В частности, 10 февраля депутат Юлия Клименко в эфире телемарафона комментировала изменения, упоминая, что мобилизация авто на фронт теперь касается и ФЛП.
«Если раньше речь шла только о юридических лицах — предприятиях, у которых изымали транспорт, то теперь уже добавились физические лица-предприниматели. Теперь в реестр, который будет вести ВСУ и ТЦК по транспортным средствам будут передаваться данные не предприятиями и гражданами, а государственными органами, в частности, МВД. Эти транспортные средства будут на учете и если они будут в реестре, то они не смогут быть проданными, заложенными, а также передвигаться между областями. Это очень контроверсионные предложения», — сказала Клименко.
Также тогда нардеп заявляла, что сейчас существует постановление Кабмина о порядке изъятия транспорта на нужды армии, но оно «с какого-то перепугу является государственной тайной».
На сайте Рады доступный только версия законопроекта № 10449 по состоянию на 30.01.2024.
В законопроекте же о мобилизационной подготовке и мобилизации предусмотренныйчто изъятие авто на нужды ВСУ возможно тремя методами:
- принудительное отчуждение;
- изъятие;
- мобилизация.
Изъятие автомобиля касается только государственных предприятий. Транспорт физических лиц подлежит либо мобилизации, либо принудительному отчуждению.
Отметим, вчера комитет по национальной безопасности и обороне подготовил текст законопроекта № 10449 о мобилизации ко второму чтению. Его рассмотрение в Верховной Раде может начаться уже сегодня.