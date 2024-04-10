У граждан могут забирать второе авто на фронт — законопроект о мобилизации

У украинцев могут забирать авто на нужды фронта — такие нормы присутствуют в новом законопроекте о мобилизации.

Согласно ему, мобилизация транспортного средства у граждан возможна в случае наличия в собственности более одного транспортного средства.

Об этом сообщили народный депутат Марьяна Безуглая в Facebook и Алексей Гончаренко в Telegram.

Нардепы выложили идентичные тексты.

«Мобилизация транспортных средств — уточнение. Для граждан — в случае наличия в собственности более одного транспортного средства могут мобилизовать», — говорится в конспекте текста утвержденного для рассмотрения в совете законопроекта.

Вероятно, под гражданами подразумеваются ФЛП.

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В частности, 10 февраля депутат Юлия Клименко в эфире телемарафона комментировала изменения, упоминая, что мобилизация авто на фронт теперь касается и ФЛП.

«Если раньше речь шла только о юридических лицах — предприятиях, у которых изымали транспорт, то теперь уже добавились физические лица-предприниматели. Теперь в реестр, который будет вести ВСУ и ТЦК по транспортным средствам будут передаваться данные не предприятиями и гражданами, а государственными органами, в частности, МВД. Эти транспортные средства будут на учете и если они будут в реестре, то они не смогут быть проданными, заложенными, а также передвигаться между областями. Это очень контроверсионные предложения», — сказала Клименко.

Также тогда нардеп заявляла, что сейчас существует постановление Кабмина о порядке изъятия транспорта на нужды армии, но оно «с какого-то перепугу является государственной тайной».

На сайте Рады доступный только версия законопроекта № 10449 по состоянию на 30.01.2024.

В законопроекте же о мобилизационной подготовке и мобилизации предусмотренныйчто изъятие авто на нужды ВСУ возможно тремя методами:

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принудительное отчуждение;

изъятие;

мобилизация.

Изъятие автомобиля касается только государственных предприятий. Транспорт физических лиц подлежит либо мобилизации, либо принудительному отчуждению.

Отметим, вчера комитет по национальной безопасности и обороне подготовил текст законопроекта № 10449 о мобилизации ко второму чтению. Его рассмотрение в Верховной Раде может начаться уже сегодня.