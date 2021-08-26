У Києві почала працювати ще одна цілодобова доставка їжі Bond Delivery





У столиці України почав працювати ще один сервіс цілодобової доставки їжі Bond Delivery. Замовлення в Bond Delivery можна зробити через сайт або додаток, Bond також працює як служба таксі. Така ж система працює в Одесі, де сервіс заробив вперше. Послугами Bond Delivery також можна скористатися в Чорноморську.

Стан замовлення і переміщення кур’єра відображаються на карті. Замовлення доставляється до дверей, також можна вибрати опцію «Вийду до машини». Оплатити замовлення можна трьома способами: готівкою кур’єру, з рахунку таксі Bond або платіжною карткою.

На момент запуску всі замовлення від 300 гривень доставляються безкоштовно. В інших випадках вартість доставки розраховується при замовленні і залежить від суми замовлення і відстані. Доставка працює 24/7.

В Одесі з доставкою Bond Delivery співпрацює близько 500 закладів і понад 100 магазинів. Мобільний застосунок можна завантажити за наступними посиланнями: iOS та Android.

Наразі в Україні працюють сервіси доставки їжі Glovo, Rocket та Bolt Food, а ось Uber Eats вирішила піти з нашого ринку, не витримавши конкуренції.

Джерело: Bond Delivery