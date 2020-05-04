Uber Eats в Украине больше не будет. Служба полностью прекратит работу 3 июня

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Uber начал эту рабочую неделю с весьма пессимистической ноты, объявив о вынужденном сокращении географии работы Uber Eats — фирменная служба доставки еды вскоре полностью прекратит работать на восьми рынках. И рынок Украины — в их числе.

Природа на стільки очистилась, що Uber Eats закривається в Україні. Опубліковано Ruslan Khavriuta Понеділок, 4 травня 2020 р.

История (довольно непродолжительная) Uber Eats в Украине официально закончится в июне. Говоря конкретнее, последним днем работы сервиса доставки еды Uber в нашей стране станет 3 июня. Напомним, в Украине сервис заработал 5 февраля 2018 года. Только в прошлом месяце, 14 апреля 2020 года, Uber Eats запустился в Днепре, который стал шестым городом присутствия сервиса в Украине. И сегодняшняя новость о закрытии Uber Eats в Украине стала полной неожиданностью для всех.

Как отмечалось выше, Украина — только одна из восьми стран, где вскоре не станет Uber Eats. Остальные семь рынков — Чехия, Египет, Гондурас, Румыния, Саудовская Аравия, Уругвай и ОАЭ (в последней стране Uber передаст клиентов Careem).

В официальном пресс-релизе сказано, что прекратить работу Uber Eats на этих рынках решили, поскольку они «не предложили четкого плана, чтобы стать оператором онлайн-доставки еды номер один или номер два, что является одним из ключевых пунктов бизнес-стратегии Eats». Именно поэтому руководство решило покинуть эти рынки и перенаправить ресурсы на стратегически важные для развития Uber Eats рынки по всему миру.

Из этого заявления напрашивается вывод, что конкурирующие сервисы Glovo и Raketa одержали победу над Uber Eats на рынке Украины.

То же самое сообщили в украинском офисе Uber Eats.

«Мы приняли трудное решение о прекращении работы Uber Eats в Украине с начала июня. Это продолжение нашей стратегии по концентрации усилий и ресурсов на главные рынки Uber Eats по всему миру».

В Uber особенно подчеркнули, что это решение касается только сервиса доставки еды Uber Eats и никак не повлияет на сервисы по перевозкам Uber, ни на основной онлайн-сервис вызова такси, ни на заработавший в прошлом году Uber Shuttle.

Мы по-прежнему намерены продолжать инвестировать в развитие наших сервисов в Украине, предлагая людям доступ к безопасной, доступной и надежной мобильности с приложением Uber.

«В Украине мы продолжим инвестировать в наши надежные партнерские отношения с водителями и партнерами. Например, недавно мы запустили программу лояльности Uber Pro, которая предлагает водителям в Украине широкий набор преимуществ. Мы продолжим расширять эту программу дополнительными предложениями в ближайшие месяцы. Мы также активно работаем над расширением поддержки для жителей Украины в течении следующих месяцев», — говорится в сообщении компании.

Отдельно в Uber упоминают, что помогают водителям закупать дезинфицирующие средства, чтобы они следовали официальным санитарным рекомендациям, предоставили 10 000 бесплатных поездок медицинским работникам, и по-прежнему оказывают услугу “Shuttle Heroes” — специальный бесплатный сервис на базе технологий Uber Shuttle для работников предприятий критической инфраструктуры города.

Источник: Reuters