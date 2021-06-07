У Києві презентували компактні електромобілі українського виробництва Konyk та Volyk за ціною від 224 тис. грн





У столичному МВЦ в рамках спеціалізованих виставок ComAutoTrans і Автотехсервіс відбулася презентація компактних електромобілів від українського виробника ТОВ «Електропрайд».

Зокрема, на стенді були представлені дві моделі Konyk в пасажирському та вантажному виконаннях. Автомобілі мають невеликі габарити (довжину – 2288 мм, ширину – 1143 мм і висоту – 1557 мм). Вантажопідйомність становить 250 кг, а максимальна швидкість – 60 км/год.

Пробіг на одній зарядці в залежності від варіанту батареї – від 100 до 350 км. Зарядка батарей від мережі займає 6 – 12 годин, а від станції швидкої зарядки – 1–2,5 години. Машину також можна укомплектувати термофургоном, контейнером або рефрижераторним кузовом. Електромобіль Konyk продається за 224 тис. грн.

У лінійці виробника ТОВ «Електропрайд» також є електрична вантажівка більш крупних розмірів Volyk, розрахована на перевезення 1500 кг. Її габаритні розміри: довжина – 3235 мм, ширина – 1380 мм і висота – 1528 мм. Запас ходу становить від 100 до 500 км в залежності від ємності батареї та завантаження.

Зазначимо, що електромобілі ELMIZ mini, Konyk та Volyk демонструвалися компанією «Електропрайд» ще минулого року на виставці EcoDrive TECH 2020.

Компанія «Електропрайд» заснована в 2016 році з метою розвитку ринку електромобілів в Україні. Її фахівці мають досвід в розробці, технічному обслуговуванні і експлуатації електромобілів, а сама компанія має власний парк електромобілів і базу технічного обслуговування різних видів електротранспорту, в тому числі важких вантажних електромобілів.

Джерело: Autocentre