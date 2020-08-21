Украинская компания «Электропрайд» представила электромобиль ELMIZ mini стоимостью $5000, собирать его планируют в Киеве (на их сайте можно найти еще две модели — Konyk и Volyk)

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На проходившей на этой неделе в Киеве выставке EcoDrive TECH 2020 украинская компания «Электропрайд» представила электромобиль ELMIZ mini, стоимость которого составит всего $5000. По словам создаталей, силовая установка новинки собрана из китайских комплектующих, при этом производство электромобиля планируют наладить в Киеве.

Компактный электрический сити-кар ELMIZ mini с кузовом из пластика достигает 2403 мм в длину, 1552 мм в высоту и 918 мм в ширину. Маломощный электродвигатель позволяет разогнаться до 60 км/ч, а батарея обеспечивает запас хода до 120 км.

На сайте компании «Электропрайд» можно найти информацию о двух электромобилях: легковом Konyk (судя по фото это и есть вышеупомянутый ELMIZ mini) и грузовом Volyk.

Легковой электромобиль Konyk доступен в трех модификациях, при этом в первых двух случаях покупатель получает на выбор двухдверный хэтчбек или пикап с установленной термобудкой, контейнером, рефрижератором и т.д. (по запросу клиента):

Standart : запас хода — 120 км, время зарядки — 0,5 часа (скоростная) / 7 часов (220 В);

: запас хода — 120 км, время зарядки — 0,5 часа (скоростная) / 7 часов (220 В); Standart Plus : запас хода — 250 км, время зарядки — 2,5 часа (скоростная) / 16 часов (220 В);

: запас хода — 250 км, время зарядки — 2,5 часа (скоростная) / 16 часов (220 В); Fun Auto: запас хода — 100 км, время зарядки — 3,0 часа (скоростная) / 20 часов (220 В); мощность 40 кВт, максимальная скорость 130 км/ч, разгон до 100 км/ч — 4 секунды

Для грузовика Volyk предлагается единственная модификация Standart с запасом хода 120 км, временем скоростной зарядки в 30 минут и грузоподъемностью 1200 кг.

Компания «Электропрайд» основана в 2016 году с целью развития рынка электромобилей в Украине. Ее специалисты имеют опыт в разработке, техническом обслуживании и эксплуатации электромобилей, а сама компания располагает собственным парком электромобилей и базой технического обслуживания разных видов электротранспорта, в том числе тяжёлых грузовых электромобилей.

Источник: FirstGear, Электропрайд