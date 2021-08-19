У Києві почали працювати мобільні пункти вакцинації від COVID-19 — це намети та звичайні маршрутки [фото]





Департаменту охорони здоров’я повідомив, що з 19 серпня в столиці працюватимуть мобільні пункти вакцинації від COVID-19. Йдеться про спеціально облаштовані автобуси, які за заздалегідь визначеним графіком будуть курсувати містом (у районах, віддалених від медзакладів, на базі яких створено стаціонарні пункти щеплень) та вакцинальні намети (з 21 до 24 серпня), що розташовуватимуться у багатолюдних місцях.

«Сподіваємося таким чином долучити до вакцинації в першу чергу людей літнього віку, яким дістатися до поліклініки з якихось особистих причин проблематичніше, ніж до ринку або продуктового ярмарку, наприклад. Пандемічний досвід свідчить про те, що саме ці люди перші «кандидати» на ліжка інтенсивної терапії, бо в них чимало хронічних захворювань, що ускладнюють перебіг коронавірусної хвороби. Дуже хочеться «достукатися» до них, переконати захистити себе щепленням. Розрахунок на те, що людина, яка до цього може і не замислювалася про вакцинацію, побачивши мобільний пункт щеплень сама собі поставить запитання: а чом би й ні, якщо це – 1) швидко; 2) безкоштовно; 3) просто зараз та 4) я отримую захист свого життя та здоров’я? Закликаю молодь вацинуватися. А ще – спонукати до цього батьків та старших родичів», – зазначила директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург.

У мобільних пунктах вакцинації може щепитися будь-який громадянин України або особа, що має постійну посвідку на проживання. Такий формат імунізації не потребує попереднього запису. Все що потрібно – паспорт, ІПН та мобільний телефон. Якщо є підписана декларація з лікарем – це значно спростить та пришвидшить процес оформлення вакцинації.

Записатися на ревакцинацію рекомендовано у сімейного лікаря у найближчому пункті щеплень, що розташований на базі закладу охорони здоров’я. При цьому не потрібно очікувати на запрошення, а треба телефонувати або записуватися через сервіс helsi.me самостійно.

«Столиця постійно працює над тим, щоб наблизити послугу з вакцинації до кожного мешканця. Нова ініціатива ці кілька днів працюватиме «як пілотний проект». Якщо ми побачимо, що містяни радо відгукнулися на пропозицію щепитися у мобільних пунктах – будемо пропонувати таку можливість і надалі. Я закликаю і навіть прошу, як людина, яка щодня моніторить стан епідемічної ситуації і бачить конкретні приклади тяжких перебігів хвороби – вакцинуйтеся! Я особисто це зробила. І вам раджу», – запевнила Валентина Гінзбург.

Але кореспондент видання «Сегодня» побував в одному з таких «мобільних пунктів вакцинації» і сфотографував не дуже привабливу картинку:

Фото — Сегодня

При цьому медсестра з маршрутки запевнила, що все медичне обладнання перебуває в стерильному стані, а сам автобус дезінфікують до початку й після завршення чергування.

Зазначимо, що у Києві вже зроблено понад 1 млн щеплень від COVID-19 і кожного дня кількість вакцинованих киян зростає. Так, станом на 19 серпня у столиці провели 1 168 350 щеплень — першу дозу отримали 728 777 містян, а дві дози – 439 573.

Джерело: КМДА, Сегодня