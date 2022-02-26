У Києві комендантська година відтепер діятиме з 17:00 до 08:00 — всі цивільні, які порушуватимуть правила, вважатимуться диверсантами

У зв’язку із входом російських диверсійно-розвідувальних груп в Київ та веденням бойових дій в столиці змінено часові межі комендантської години. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Найближчими днями комендантська година буде діяти, починаючи з 17 години, та до 8 ранку наступного дня. Протягом цього часу мешканцям необхідно утриматися від виходу на вулицю. Нові обмеження діятимуть щонайменше до кінця лютого.