У Києві комендантська година відтепер діятиме з 17:00 до 08:00 — всі цивільні, які порушуватимуть правила, вважатимуться диверсантами
У зв’язку із входом російських диверсійно-розвідувальних груп в Київ та веденням бойових дій в столиці змінено часові межі комендантської години. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Найближчими днями комендантська година буде діяти, починаючи з 17 години, та до 8 ранку наступного дня. Протягом цього часу мешканцям необхідно утриматися від виходу на вулицю. Нові обмеження діятимуть щонайменше до кінця лютого.
«Увага! Задля більш ефективної оборони столиці та безпеки її мешканців від сьогодні, 26 лютого 2022 року, комендантська година діятиме з 17:00 до 08:00.
Такий час комендантської години запроваджується до ранку 28 лютого.
Усі цивільні особи, що перебуватимуть на вулиці в період комендантської години, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп ворога», — зазначив Віталій Кличко.
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