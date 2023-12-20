У «Киевстара» снова проблемы — абоненты жалуются на недоступность звонков и приложения

«Киевстар‎», не болей!

«Киевстар», кажется, снова «слег», так до конца и не восстановившись. Пользователи с утра жалуются на проблемы с голосовыми вызовами, SMS и USSD-запросами. Также не работает система «Мой Киевстар» — в приложении появилось сообщение о проведении технических работ.

Жалобы поступают преимущественно из западных и южных регионов Украины — в частности, Ровно, Львова, Тернополя, Одессы и других городов.

В «Киевстаре» сказали, что о проблеме знают:

«Уважаемые абоненты, мы знаем, что сейчас возникают сложности с голосовой связью и работой мобильного приложения в ряде городов на западе и юге Украины. Специалисты компании работают над восстановлением сервисов. Делаем все возможное, чтобы устранить технические проблемы как можно скорее. Приносим извинения за неудобства»

Напомним, 12 декабря произошел масштабный сбой в системе «Киевстар», как оказалось впоследствии — в результате российской хакерской атаки. После перезапуска приложения оператор предложил компенсационные пакеты с бесплатными гигабайтами и минутами на другие номера (позже в программе появилось сообщение, что это еще не вся компенсация).