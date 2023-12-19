«Киевстар» предложил абонентам компенсационные пакеты после взлома — 5 ГБ на 30 дней и 30 минут звонков на другие номера

Оператор перезапустил систему «Мой Киевстар» после недавней кибератаки — и хотя приложение пока работает далеко не у всех, некоторые абоненты уже увидели предложения компенсационных пакетов.

Сейчас в качестве компенсации «Киевстар» предлагает абонентам 5 ГБ мобильного интернета на 30 дней и 30 минут звонков на другие номера на 3 дня — по цене 0 гривен.

Напомним, масштабный сбой в системе «Киевстар» произошел 12 декабря, как оказалось впоследствии — в результате российской хакерской атаки. Пользователи из разных регионов Украины сообщали о проблемах с мобильной связью и домашним интернетом, также не работало мобильное приложение и сайт компании, и наблюдались проблемы в работе некоторых терминалов.

В настоящее время компания отчитывается, что частично возобновила услуги, однако работы еще продолжаются.