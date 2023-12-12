В «Киевстаре» произошел масштабный технический сбой — у пользователей пропали связь и интернет

Оператор рекомендует подключать услугу «Национального роуминга», чтобы оставаться на связи.
Утром 12 декабря в сети Киевстар произошел масштабный сбой — пользователи из разных регионов Украины сообщали о проблемах с мобильной связью и интернетом, также не работало мобильное приложение и сайт компании.
Судя по комментариям в соцсетях, проблемы фиксировали в Киевской, Одесской, Запорожской, Полтавской, Черкасской и Винницкой областях.
Как сообщает корреспондент Суспільного, из-за сбоя связи не работают некоторые терминалы.
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Компания заявила, что знает о техничном сбое и уже работает над восстановлением связи.
«Сегодня в нашей сети произошел технический сбой, в результате которого могут быть недоступны услуги связи и доступа в интернет у части абонентской базы. Специалисты компании работают над устранением проблемы. Приносим извинения за временные трудности и благодарим за понимание».
Абонентам мобильной связи на время сбоя рекомендуют использовать услугу «национального роуминга», то есть подключиться к сети другого оператора (хотя по некоторым сообщениям и с ней у пользователей возникают проблемы).
Как подключиться к сети другого оператора:
- Отключить автовыбор сети и зайти в настройки (для Android: настройки – мобильная сеть (или подключение) – оператор; для iOS: параметры – сотовые данные – выбор сети)
- Найти и выбрать доступную сеть вручную: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL
- Если зарегистрироваться не удалось, нужно попробовать еще раз или выбрать другую сеть
- Проверить возможность звонка, SMS или Интернета.