В «Киевстаре» произошел масштабный технический сбой — у пользователей пропали связь и интернет

Оператор рекомендует подключать услугу «Национального роуминга», чтобы оставаться на связи.

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Утром 12 декабря в сети Киевстар произошел масштабный сбой — пользователи из разных регионов Украины сообщали о проблемах с мобильной связью и интернетом, также не работало мобильное приложение и сайт компании.

Судя по комментариям в соцсетях, проблемы фиксировали в Киевской, Одесской, Запорожской, Полтавской, Черкасской и Винницкой областях.

Как сообщает корреспондент Суспільного, из-за сбоя связи не работают некоторые терминалы.

Компания заявила, что знает о техничном сбое и уже работает над восстановлением связи.

«Сегодня в нашей сети произошел технический сбой, в результате которого могут быть недоступны услуги связи и доступа в интернет у части абонентской базы. Специалисты компании работают над устранением проблемы. Приносим извинения за временные трудности и благодарим за понимание».

Абонентам мобильной связи на время сбоя рекомендуют использовать услугу «национального роуминга», то есть подключиться к сети другого оператора (хотя по некоторым сообщениям и с ней у пользователей возникают проблемы).

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Как подключиться к сети другого оператора: