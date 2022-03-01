У Румунії та Словаччині оператор Orange пропонує українцям безкоштовні передплачені SIM-карти для дзвінків та SMS

Роумінг-партнери Vodafone Україна підключились до допомоги тимчасово переміщеним українцям. Зокрема у Румунії оператор Orange запустив спеціальну пропозицію для українців, тимчасово переміщених у Румунію унаслідок військової агресії Росії.

На пунктах перетину їм роздаватимуть SIM-карти, які забезпечать безкоштовні вихідні дзвінки в українські мережі, необмежені хвилини та SMS в мережі Orange Romania, 2000 національних і міжнародних хвилин на стаціонарні або національні SMS, з яких 300 хвилин або SMS також є міжнародними на мобільних телефонах ЄС, 6 ГБ національних даних + 60 ГБ національних даних бонус. Деталі

У Словаччині оператор Orange Slovensko пропонує українцям безкоштовні передплачені SIM-карти. Передплачена SIM-карта має передплачений інтернет 10 GB а кредит 2€, яки можна використати для дзвінків та SMS. Отримати ви її можна в мобільних станціях Orange в пунктах пропуску на кордоні: Убля – Малий Березний (Орандж ван), Малі Селменці – Вельке Слеменце та Ужгород – Вишнє Німецьке.

Також Vodafone Україна повідомляє про відтермінування сплати рахунків для бізнес-клієнтів. 01.03.22, у перший день місяця, буде знято щомісячну вартість пакета, і надано пакет послуг на наступний місяць. Навіть якщо на мобільних рахунках абонентів буде недостатньо коштів, ми продовжуватимемо надавати послуги зв’язку. Сплата рахунків відтерміновується до 30 березня 2022 р.