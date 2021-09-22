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Согласно исследованиям Европейского агентства по окружающей среде, почти четверть всех европейских выбросов поступает от транспорта. Поэтому в Европейский день без автомобилей Uber обязуется до 2035 года придерживаться принципа нулевых выбросов.

С этой целью Uber присоединился к ведущей европейской сети городов и регионов POLIS по устойчивой городской мобильности, а также платформам Arrival, Aurora, Lilium, Lime, подписав манифест, обязывающий организации помогать городам строить безопасные, умные, устойчивые и доступные городские и региональные сети мобильности.

Среди прочих, рекомендации по вопросам политики включают помощь агентствам общественного транспорта оцифровать свои сети, используя новейшие технологии, такие как маршрутизация по требованию, интегрированные билеты и автоматизированный транспорт без водителя. Подобным образом следует использовать технологии, основанные на данных, чтобы сделать транспортные сети более чувствительными, сетевыми и снизить расходы, не нарушая основное право человека на конфиденциальность.

«Мы считаем, что ключом к тому, чтобы городская мобильность была безопасной, умной и более устойчивой, является быстрая замена частных автомобилей с лучшим доступом к общей электрической мобильности, построенной вокруг общественного транспорта. Обязательства Uber работать с нулевыми выбросами до 2030 года является важной целью, но мы не сможем ее достичь в одиночку. Теперь нам нужны города ЕС для поддержки смелой политики, которая делает Европейское Зеленое Соглашение реальностью, помогая большему количеству людей переходить с частного на общественный, общий и электрический транспорт» — прокомментировал Дара Хосровшахи, генеральный директор Uber.

Вот почему манифест обязывает каждого подписанта сотрудничать с городами и включает следующие шесть обязательств:

Доступ к мобильности для всех: сотрудничать с городами, чтобы увеличить доступ ко всем совместным режимам городской и региональной мобильности, одновременно стремясь сделать электрическую и общую мобильность более привлекательной и удобной, чем владение автомобилем. Общественный транспорт в основе: сотрудничать с государственным и частным секторами, чтобы дополнить и расширить охват общественного транспорта с помощью интегрированных услуг мобильности и программ, которые дают людям возможность беспрепятственно переключаться с одного режима на другой, как в черте города, так и между городами. Быстрая декарбонизация: полная декарбонизация не позднее 2035 года и даже быстрее, если это будут позволять условия политики. Прежде всего безопасность: приверженность к концепции Vision Zero с безопасными улицами для всех, гарантируя, что новейшие технологии пассивной и активной безопасности будут интегрированы во все виды транспорта, изготавливаемые и эксплуатируемые на платформах партнеров. Умное и ответственное использование данных: помогая городам использовать технологии для построения умных, безопасных и более устойчивых сетей городской мобильности, с прозрачностью систем всех партнеров и без какого-либо ухудшения для конфиденциальности пользователей. Перспективность и устойчивость: сотрудничество с политиками и регулирующими органами с целью помочь в разработке нормативных актов о безопасности, которые позволят ввести такие трансформационные механизмы, как автономные транспортные средства и летающие такси.

После обнародования манифеста представители частного сектора, гражданского общества, учреждений и правительств дополнительно обсудили будущее городской и региональной мобильности в Европе на виртуальном круглом столе, организованном POLIS в рамках Недели мобильности ЕС.

Источник: Uber