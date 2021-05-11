Uber Shuttle відновлює роботу в Києві з гарантованими поїздками, всі маршрути з 11 по 28 травня будуть коштувати 20 грн





Відсьогодні сервіс Uber Shuttle повертається на маршрути Києва, а пасажирів чекає спеціальна акція: всі поїздки з 11 по 28 травня будуть коштувати всього 20 грн. Всі 48 маршрутів будуть такими ж, якими були на початку року, за невеликими винятками.

Крім того, тепер кожна поїздка на Uber Shuttle буде гарантована. Якщо поїздка не скасована з причини користувача, Uber автоматично додасть промокод, який користувач зможе використати в UberX або PoolChance. Промокод буде дійсний протягом 2 годин, і пасажир зможете дістатися до місця призначення безкоштовно.

Як працює гарантована поїздка?

Клієнт завчасно бронює поїздку на Uber Shuttle.

За 25-65 хвилин до початку поїздки системі не вдається знайти водія та відбувається скасування поїздки.

На акаунт клієнта автоматично додається промокод на UberX та PoolChance. Сума промокода відповідає вартості поїздки на UberX за маршрутом, який було обрано для поїздки на Shuttle.

Сервіс надсилає електронного листа та сповіщення з інформацією, що промокод було додано до акаунту.

Протягом двох годин з моменту скасування Shuttle поїздки клієнт може замовити UberX або PoolChance та безкоштовно дістатися до місця призначення. Під час замовлення клієнт побачить, що вартість поїздки буде змінено на 0 грн.

В Uber відзначили, що Uber Shuttle продовжить працювати в відповідності із суворим протоколом безпеки і гігієни. Водії, пасажири і транспортні засоби повинні відповідати правилам безпеки, запропоновані урядом.

Зазначимо, що пропозиція поїздки за 20 грн дійсна для всіх користувачів Uber Shuttle у Києві. Фіксована ціна 20 грн відображається у додатку автоматично та розповсюджується на усі поїздки за всіма маршрутами Shuttle у період з 11 по 28 травня.

Нагадаємо, що сервіс Uber Shuttle тимчасово припинив роботу в Києві на період локдауну з 5 квітня 2021 року.

Джерело: Uber