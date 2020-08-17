Uber запустил в Украине новую программу вознаграждений для водителей Uber Pro с четырьмя статусами, которые смогут видеть пассажиры





Компания Uber еще в 2018 году запустила в США программу вознаграждений для водителей Uber Pro. Сегодня данная программа стала доступна и украинским водителям.

С помощью программы «Uber Pro» водители могут получать специальные вознаграждения, которые будут помогать им более эффективно использовать свое время. Она предоставляет такие преимущества, как скидки на медицинское обслуживание, страхование автомобиля и предложения по личностному развитию.

В рамках программы «Uber Pro» водители могут получать награды, которые помогут им во время работы. К ним относятся специальные скидки на топливо на станциях OKKO, Motto, Shell, «БРСМ-Нафта» или Glusco. Кроме того, Uber также сотрудничает с компаниями Universalna и «Элит», чтобы водители могли получать скидки на техническое обслуживание и запчасти для автомобилей.

Водители также смогут получать приоритетную поддержку в приложении Uber, заказы в аэропортах, а также доступ к дополнительной функции «Пункты назначения», которая позволяет им получать запросы на поездки только в нужном направлении. Им также будет показана дополнительная информация о продолжительности и направлении любой предстоящей поездки, прежде чем они ее примут. Более подробную информацию можно найти по следующей ссылке.

Uber Pro — это многоуровневая система вознаграждений партнеров с четырьмя статусами: Blue, Gold, Platinum и Diamond. Все водители, подключившись к Uber Pro, автоматически получают статус Blue. Чтобы получить доступ к наградам на уровнях Gold, Platinum или Diamond, водителям необходимо поддерживать рейтинг не менее 4,85 звезды и низкий уровень отмены заказов. Водители зарабатывают баллы за каждую поездку (один балл за поездку и три балла за поездку в часы пик) в течение фиксированного 3-месячного периода, после чего получают соответствующий статус.

Водители могут изучить программу Uber Pro, увидеть доступные награды и отслеживать прогресс в достижении своих целей непосредственно в разделе наград своего приложения. Пользователи также смогут видеть статус водителя в «Uber Pro» во время заказа поездки в приложении.

«После трудного периода карантина, мы рады видеть растущее количество поездок. Поэтому для нас очень важно, чтобы водители, пользующиеся платформой, чувствовали нашу поддержку и что мы ценим их приверженность и качество обслуживания, которое они предоставляют пассажирам каждый день. С программой «Uber Pro», мы хотим предоставить им дополнительные преимущества, такие как скидки на топливо и обслуживание автомобилей, а также доступ к эксклюзивным функциям в приложении, чтобы они оставались в безопасности и могли максимально использовать свою активность на дороге и вне ее» — Георгий Соколянский, Глава по развитию Uber в Центральной и Восточной Европе:

В компании особо отметили, что если водители не совершают поездки или отказываются от участия в программе — это не несет для них негативных последствий. Это программа вознаграждений для водителей-партнеров, которая нацелена на улучшение опыта водителей в приложении Uber.

Напомним, что недавно Министерство инфраструктуры Украины подготовило законопроект о работе такси, который предусматривает введение патента на деятельность, увеличение ответственности перед пассажирами и другие нововведения, призванные урегулировать работу служб такси в Украине.

Источник: Uber