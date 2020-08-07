Мининфраструктуры подготовило законопроект о работе такси, который предусматривает введение патента на деятельность, увеличение ответственности перед пассажирами и т.д.





Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что его министерство подготовило новый законопроект, который будет регламентировать работу служб такси в Украине.

По его словам, в новом проекте учтены все недостатки законодательства, из-за которого за рынком пассажирских перевозок отсутствует надлежащий контроль. Ознакомиться с законопроектом и внести замечания и предложения может каждый желающий, сделать это можно на официальном сайте министерства по следующей ссылке.

В данный момент в нашей стране работает множество служб такси. По последним подсчетам количество людей, осуществляющих перевозки пассажиров на такси, достигает 220 тысяч, что составляет 1,1% от экономически активного населения страны. При этом львиная доля перевозчиков предоставляют услуги незаконно, поскольку не имеют лицензии или не зарегистрированы как субъекты предпринимательской деятельности. По некоторым данным количество таких таксистов достигает 98%.

Ежегодный оборот рынка внутренних перевозок на такси и легковыми автомобилями на заказ составляет около 40 млрд гривен в год. Соответственно, за все время существования служб такси бюджет Украины недополучал огромные средства. Новый законопроект должен исправить эту ситуацию и вывести пассажирских перевозок из тени.

В частности, новый законопроект предусматривает простые и прозрачные правила выхода на рынок: отмену лицензирования для внутренних перевозок пассажиров на такси и легковыми автомобилями на заказ и замену его на уведомление о начале такой деятельности. Возможность ведения деятельности в сфере перевозок пассажиров по заказу на основе патента, который можно приобрести сроком на один месяц или год. Обеспечение поступлений налогов и сборов от ведения такой деятельности, их размер предварительно оценивается в сумму порядка 800 млн грн в год.

Законопроект также предусматривает обеспечение безопасности движения и ответственности перевозчиков перед пассажирами, в частности, предусмотрено обязательное страхование пассажиров.

«Я убежден, что качество услуг и безопасность выйдут на новый уровень, если перевозчики станут более ответственными и будут работать в соответствии с законом. Легализация рынка такси и перевозок в Украине — это эффективный шаг не только к пополнению госбюджета, развитию отрасли и созданию новых рабочих мест, но и к европейскому будущему» — отметил Владислав Криклий.

Напомним, что в мае текущего года Кабмин Украины официально разрешил легальным автомобилям такси (то есть тем, у кого есть соответствующая лицензия) двигаться по полосе общественного транспорта.

Источник: Министерство инфраструктуры Украины