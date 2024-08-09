Ученые добыли рекордный образец мантии Земли — ключ к происхождению жизни?

Длинный образец пород из мантии Земли может помочь разгадать загадки формирования нашей планеты и зарождения жизни на ней.

Ученые получили первый длинный образец пород, происходящих из мантии Земли — слоя под корой, который составляет наибольшую часть планеты. Эта находка может раскрыть роль мантии в возникновении жизни на Земле, вулканической активности и глобальных циклах важных элементов, таких как углерод и водород.

Команда исследователей добыла почти непрерывный 1268-метровый образец мантийной породы из «тектонического окна» — участка морского дна, где породы мантии обнажились вдоль Срединно-Атлантического хребта. Это произошло во время экспедиции 399 «Строительные блоки жизни, массив Атлантис» на буровом судне JOIDES Resolution весной 2023 года.

Профессор Иоганн Лиссенберг из Кардиффского университета, ведущий автор исследования, сообщил о неожиданных результатах анализа образцов.

«В породах гораздо меньше минерала пироксена, а концентрация магния значительно выше, чем мы предполагали. Это свидетельствует о более интенсивном плавлении, чем ожидалось», — объяснил ученый.

Эти открытия могут существенно повлиять на понимание формирования магмы и вулканизма. Исследователи обнаружили каналы, по которым расплав перемещался сквозь мантию.

«Это поможет нам понять, как мантия плавится и питает вулканы, особенно те, что на океаническом дне», — добавил профессор Лиссенберг.

Изучение образцов также показало, как оливин, распространенный минерал в мантийных породах, реагирует с морской водой, образуя водород и другие молекулы, которые могли поддерживать жизнь. Ученые считают, что это могло быть одним из основных процессов в возникновении жизни на Земле.

Доктор Сюзан Кью Ланг из Океанографического института Вудс-Хоул отметила:

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«Анализ этих пород дает нам критический взгляд на химические и физические условия, которые существовали на ранней Земле и могли обеспечить постоянный источник энергии для самых первых форм жизни».

Международная команда из более 30 ученых продолжит исследования добытых образцов, чтобы решить широкий спектр вопросов в различных областях, от процессов плавления в мантии до органической геохимии и микробиологии.

Напомним, геологи из Университета Саутгемптона (Великобритания) обнаружили, что высокие плато во внутренних частях континентов формируются благодаря процессам, которые происходят глубоко внутри Земли за сотни километров от места их образования.

Источник: Phys, Livescience, Science