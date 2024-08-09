Новости Наука и космос 09.08.2024 в 11:10 comment views icon

Ученые добыли рекордный образец мантии Земли — ключ к происхождению жизни?

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Игорь Панченко

Автор новостей

Ученые добыли рекордный образец мантии Земли — ключ к происхождению жизни?

Длинный образец пород из мантии Земли может помочь разгадать загадки формирования нашей планеты и зарождения жизни на ней.

Ученые получили первый длинный образец пород, происходящих из мантии Земли — слоя под корой, который составляет наибольшую часть планеты. Эта находка может раскрыть роль мантии в возникновении жизни на Земле, вулканической активности и глобальных циклах важных элементов, таких как углерод и водород.

Команда исследователей добыла почти непрерывный 1268-метровый образец мантийной породы из «тектонического окна» — участка морского дна, где породы мантии обнажились вдоль Срединно-Атлантического хребта. Это произошло во время экспедиции 399 «Строительные блоки жизни, массив Атлантис» на буровом судне JOIDES Resolution весной 2023 года.

Учені видобули рекордний зразок мантії Землі — ключ до походження життя?
Образцы керна мантийных пород (слева). Ученый исследует добытые мантийные породы на борту судна JOIDES Resolution (справа)

Профессор Иоганн Лиссенберг из Кардиффского университета, ведущий автор исследования, сообщил о неожиданных результатах анализа образцов.

«В породах гораздо меньше минерала пироксена, а концентрация магния значительно выше, чем мы предполагали. Это свидетельствует о более интенсивном плавлении, чем ожидалось», — объяснил ученый.

Эти открытия могут существенно повлиять на понимание формирования магмы и вулканизма. Исследователи обнаружили каналы, по которым расплав перемещался сквозь мантию.

«Это поможет нам понять, как мантия плавится и питает вулканы, особенно те, что на океаническом дне», — добавил профессор Лиссенберг.

Изучение образцов также показало, как оливин, распространенный минерал в мантийных породах, реагирует с морской водой, образуя водород и другие молекулы, которые могли поддерживать жизнь. Ученые считают, что это могло быть одним из основных процессов в возникновении жизни на Земле.

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«Анализ этих пород дает нам критический взгляд на химические и физические условия, которые существовали на ранней Земле и могли обеспечить постоянный источник энергии для самых первых форм жизни».

Международная команда из более 30 ученых продолжит исследования добытых образцов, чтобы решить широкий спектр вопросов в различных областях, от процессов плавления в мантии до органической геохимии и микробиологии.

Напомним, геологи из Университета Саутгемптона (Великобритания) обнаружили, что высокие плато во внутренних частях континентов формируются благодаря процессам, которые происходят глубоко внутри Земли за сотни километров от места их образования.

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Источник: Phys, Livescience, Science

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