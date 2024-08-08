Гигантские волны в глубине Земли «поднимают» континенты, — новое исследование

Согласно новому исследованию, впечатляющие скалы и высокие плато вызваны одной и той же волной, которая поднимается в среднем слое Земли, когда континенты раздвигаются в стороны.

Геологи из Университета Саутгемптона (Великобритания) обнаружили, что высокие плато во внутренних частях континентов формируются благодаря процессам, которые происходят глубоко внутри Земли, за сотни километров от места их образования.

Томас Гернон, ведущий автор исследования, объясняет, что расхождение континентов запускает волну в мантии Земли Средний слой Земли (мантия) — слой между земной корой и ядром Земли, состоящий из вязких силикатных пород. Мантия играет ключевую роль в процессах тектоники плит.. Эта волна медленно движется вглубь континента на протяжении десятков миллионов лет, вызывая поднятие плато.

Ученые исследовали три известные прибрежные эскарпы Эскарпы — крутые склоны или обрывы, которые часто образуются вдоль побережья или на границах плато и могут простираться на большие расстояния., которые образовались во время распада последнего суперконтинента Гондваны Суперконтинент Гондвана — древний континент, существовавший в палеозойской и мезозойской эрах и включавший территории современных Южной Америки, Африки, Антарктиды, Австралии, Индии и Аравии.. Они использовали топографические карты и компьютерное моделирование, чтобы показать связь между континентальными разломами и формированием эскарпов.

Исследователи изучали эскарпы вдоль побережья Индии (Западные Гаты), в Бразилии (Высокогорное плато) и Большой Эскарп Южной Африки. Эти эскарпы простираются на тысячи километров, а внутренние плато могут подниматься на километр и более.

Анализ минеральных данных показал, что поднятие и эрозия на плато происходили одновременно с движением мантийной волны глубоко под поверхностью. Этот процесс происходил чрезвычайно медленно — волна продвигалась лишь на 15–20 километров за миллион лет.

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Гернон предполагает, что эта теория может объяснить формирование других регионов с эскарпами и плато, например, в Северной и Южной Каролине или к югу от Камеруна. Однако более старые формации могут быть менее заметными из-за длительной эрозии.

Исследователи ранее обнаружили, что тот же процесс распада суперконтинента и мантийных волн также влияет на извержение алмазов из центра Земли.

Исследование опубликовано в журнале Nature.

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Источник: Livescience