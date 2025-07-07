Ученые добывают аммиак из воздуха с помощью плазмы — растениям на полях должно понравиться

Австралийские ученые из Сиднейского университета разработали новый инновационный способ производства аммиака, позволяющий получать его прямо из воздуха.
Отмечается, что разработка представляет собой альтернативу традиционному процессу производства аммиака Габера-Боша, характеризующемуся значительным углеродным следом. Обычно производство аммиака проводится при высоких температурах, давлении и с использованием ископаемого топлива.
Австралийские исследователи использовали плазменную колонну для возбуждения азота и кислорода в воздухе, а после превращали их в газообразный аммиак с помощью мембранного электролизера. В большинстве предыдущих экспериментов удавалось получать только жидкий аммиак — аммоний, который нуждался в дополнительной обработке.
«В этом исследовании мы успешно разработали метод, который позволяет превращать воздух в аммиак в газообразной форме с помощью электричества», — отметил ведущий автор исследования, профессор П. Дж. Каллен из Школы химической и биомолекулярной инженерии Сиднейского университета.
Разработка также открывает возможности для недорогого, масштабируемого и децентрализованного производства зеленого аммиака, что особенно важно для сельских или удаленных от электросетей районов. Аммиак также перспективен в качестве использования для транспортировки и хранения водорода. Компании в этой сфере уже изучают методы извлечения водорода из аммиака путем расщепления молекул.
В процессе Габера-Боша аммиак образуется путем соединения азота и водорода под высоким давлением и при высокой температуре. Процесс, разработанный австралийскими учеными, использует плазму для возбуждения молекул воздуха и их последующего пропускания через электролизер.
«Этот новый подход является двухэтапным процессом, а именно объединением плазмы и электролиза. Мы уже сделали плазменный компонент жизнеспособным с точки зрения энергоэффективности и масштабируемости. Чтобы создать более комплексное решение для устойчивого производства аммиака, нам необходимо повысить энергоэффективность электролизера», — добавляет профессор Каллен
Результаты исследования опубликованы в журнале Angewandte Chemie International Edition
Источник: Interesting Engineering
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