Ученые добывают аммиак из воздуха с помощью плазмы — растениям на полях должно понравиться

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Австралийские ученые из Сиднейского университета разработали новый инновационный способ производства аммиака, позволяющий получать его прямо из воздуха.

Отмечается, что разработка представляет собой альтернативу традиционному процессу производства аммиака Габера-Боша, характеризующемуся значительным углеродным следом. Обычно производство аммиака проводится при высоких температурах, давлении и с использованием ископаемого топлива.

Австралийские исследователи использовали плазменную колонну для возбуждения азота и кислорода в воздухе, а после превращали их в газообразный аммиак с помощью мембранного электролизера. В большинстве предыдущих экспериментов удавалось получать только жидкий аммиак — аммоний, который нуждался в дополнительной обработке.

«В этом исследовании мы успешно разработали метод, который позволяет превращать воздух в аммиак в газообразной форме с помощью электричества», — отметил ведущий автор исследования, профессор П. Дж. Каллен из Школы химической и биомолекулярной инженерии Сиднейского университета.

Разработка также открывает возможности для недорогого, масштабируемого и децентрализованного производства зеленого аммиака, что особенно важно для сельских или удаленных от электросетей районов. Аммиак также перспективен в качестве использования для транспортировки и хранения водорода. Компании в этой сфере уже изучают методы извлечения водорода из аммиака путем расщепления молекул.

В процессе Габера-Боша аммиак образуется путем соединения азота и водорода под высоким давлением и при высокой температуре. Процесс, разработанный австралийскими учеными, использует плазму для возбуждения молекул воздуха и их последующего пропускания через электролизер.

«Этот новый подход является двухэтапным процессом, а именно объединением плазмы и электролиза. Мы уже сделали плазменный компонент жизнеспособным с точки зрения энергоэффективности и масштабируемости. Чтобы создать более комплексное решение для устойчивого производства аммиака, нам необходимо повысить энергоэффективность электролизера», — добавляет профессор Каллен

Результаты исследования опубликованы в журнале Angewandte Chemie International Edition

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Источник: Interesting Engineering

Раздел Технологии выходит при поддержке

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