Ученые нашли самую маленькую галактику во Вселенной

Астрономы обнаружили в космосе загадочный объект, который может оказаться самой маленькой галактикой во Вселенной, или же самым старым звездным скоплением в Млечном Пути.

Отмечается, что объект, получивший название UMa3/U1, имеет признаки как крошечной галактики, так и звездного скопления. Дело в том, что большие галактики, такие как Андромеда или Млечный Путь, состоят из сотен тысяч, миллионов и даже миллиардов звезд, гравитационно связанных между собой. В таких галактиках доминирует темная материя. В отличие от них, звездные скопления, такие как Плеяды, содержат около 1 тыс. звезд или чуть больше, которые слабо связаны между собой гравитационно. В таких скоплениях отсутствует темная материя.

Однако в случае с космическими объектами, которые относят к типу ультра-тусклых галактик, границы между галактикой и скоплением становятся очень размытыми. Астрономы считают, что такие объекты содержат в тысячу раз больше темной материи, чем обычной. Кроме того, в таких объектах часто находятся самые старые звезды.

Если UMa3/U1 относится к крошечным ультра-тусклым галактикам, ее название должно быть Ursa Major III, поскольку она является спутницей большей галактики в созвездии Большой Медведицы. Если это скопление, его название должно измениться на UNIONS 1, потому что оно было обнаружено по результатам исследования Ultraviolet Near Infrared Optical Northern Survey (UNIONS).

Астрономы подчеркивают, что если UMa3/U1 все же окажется галактикой, то это будет самая маленькая из всех обнаруженных на данный момент галактик во Вселенной с наибольшим количеством темной материи. Если же этот объект все же относится к звездным скоплениям, то его возраст, по меньшей мере 11 млрд лет, сделает его самым старым звездным скоплением из всех известных в нашей галактике Млечный Путь.

Диаметр UMa3/U1 составляет всего 20 световых лет, а масса равна 16 солнечным. В этот объект входят 60 звезд. В сравнении с ним диаметр Млечного Пути составляет 100 тыс. световых лет. Например, звездное скопление Плеяды имеет такой же диаметр, как и UMa3/U1, однако включает в себя более 1 тыс. звезд с массой около 800 солнечных.

Созданные астрономами модели исследовали движение звезд в UMa3/U1 и показали, что этот объект может быть звездным скоплением, более стабильным, чем аналогичные, в котором скорость разлета звезд не так велика. Астрономы смоделировали, сколько времени потребуется звездам, чтобы покинуть скопление, преодолев гравитационное притяжение. Основываясь на их моделировании, скопление может просуществовать еще 2-3 миллиарда лет. Если это все же скопление, то его масса должна быть распределена более равномерно, чем демонстрируют наблюдения.

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В случае, если это галактика, то звезды должны быть расположены ближе к центру. Распределение видимых звезд неплохо соответствует модели скопления, но для галактики центральные звезды в основном будут белыми карликами и нейтронными звездами, слишком тусклыми, чтобы их можно было различить с помощью текущих наблюдений. В целом доказательства указывают на то, что UMa3/U1 является звездным скоплением, но астрономы отмечают, что для окончательного вывода нужны дополнительные наблюдения других аналогичных объектов.

Результаты исследования были опубликованы на сервере препринтов Arxiv