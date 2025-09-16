Ученые открыли драйвер старения, который можно обратить

Китайские ученые из Сямэньского университета обнаружили, что снижение уровня белка менина в гипоталамусе мозга, вероятно, стимулирует процесс старения, провоцируя воспаление и потерю ключевых нейтротрансмиттеров.

Результаты недавнего исследования на мышах продемонстрировали, что восстановление уровня менина или добавление аминокислоты D-серина улучшает когнитивные функции, плотность костей, толщину кожи и баланс. Это может стать потенциальным путем к замедлению или даже обращению вспять некоторых аспектов старения.

Исследование, проведенное под руководством Лиге Ленга, указывает, что снижение уровня менина в гипоталамусе может быть одним из ключевых факторов старения. Исследователи пришли к выводу, что менин является недооцененным фактором физического старения. Учитывая это, простая добавка с аминокислотами может предотвратить некоторые возрастные изменения.

Гипоталамус влияет на процесс старения за счет повышения уровня нейровоспалительных сигналов со временем. Воспаление стимулирует значительную часть возрастных изменений в мозге и во всем организме в целом.

Лиге Ленг и его коллеги идентифицировали менин в гипоталамусе, как важный фактор, замедляющий нейровоспаление. Они обнаружили, что уровень менина в нейронах гипоталамуса снижается по мере старения животных, но остается стабильным в астроцитах и микроглии.

Исследователи вывели генномодифицированных мышей, у которых менин можно было выборочно деактивировать. У молодых особей это вызвало усиление воспаления в гипоталамусе, снижение плотности костей, толщины кожи, ухудшение когнитивных функций и умеренное сокращение продолжительности жизни.

По словам исследователей, снижение уровня менина приводит к снижению уровня D-серина — аминокислоты, выполняющей функцию нейромедиатора. Ее можно принимать в виде пищевой добавки. Естественным образом эта аминокислота содержится в соевых бобах, яйцах, рыбе и орехах. Дальнейшие анализы продемонстрировали, что снижение уровня D-серина было вызвано снижением активности фермента, ответственного за его выработку, который, в свою очередь, зависит от менина.

Чтобы проверить, может ли компенсация возрастной потери менина обратить некоторые процессы старения, исследователи вживили ген менина в гипоталамус старых 20-месячных мышей. Через 30 дней они обнаружили, что кожа у мышей стала толще, кости более плотными, улучшилась обучаемость, когнитивные способности и чувство равновесия. Ученые убедились, что это было связано с повышением уровня D-серина в гиппокампе. Аналогичное улучшение когнитивных функций, хоть и не периферических признаков старения, наблюдалось после трех недель приема D-серина в пищу.

«Мы предполагаем, что снижение экспрессии менина в гипоталамусе с возрастом может быть одним из движущих факторов старения, а менин может быть ключевым белком, связывающим генетические, воспалительные и метаболические факторы старения. D-серин — потенциально перспективное средство для лечения когнитивных нарушений. У пожилых мышей снижается сигнализация менина в вентромедиальном гипоталамусе, что способствует системным фенотипам старения и когнитивным нарушениям. Влияние менина на старение опосредовано нейровоспалительными изменениями и сигнальными путями метаболических путей, сопровождающихся дефицитом серина в ВМГ, тогда как восстановление уровня менина в ВМГ обращает вспять фенотипы, связанные со старением», — объясняет Лиге Ленг.

Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Biology

Источник: SciTechDaily