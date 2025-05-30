Ученые продлили жизнь мышей на 30% и замедлили старение — люди следующие

Исследователи из Университетского колледжа Лондона и Института биологии старения Общества Макса Планка испытали на мышах комбинацию двух противораковых препаратов и продлили продолжительность их жизни на 35%.

Речь идет о комбинации препаратов рапамицин и траметиниб. Отмечается, что мыши, получавшие инъекции этих препаратов, демонстрировали значительно более здоровое старение, с отсроченным образованием опухолей, меньшими уровнями воспалений и признаками улучшения работы мозга и сердечно-сосудистой системы.

«Мы не ожидаем такого увеличения продолжительности жизни человека, как мы обнаружили у мышей. Но мы надеемся, что исследуемые нами препараты помогут людям оставаться здоровыми и меньше болеть в пожилом возрасте», — подчеркнула соавтор исследования, генетик Линда Партридж.

В начале исследования ученые стремились ответить на вопрос, может ли сочетание двух геропротекторных препаратов обеспечить больший эффект, чем сумма их частей. Изначально рапамицин был получен из почвенных бактерий с острова Пасхи. Он широко применялся для предотвращения отторжения органов у пациентов после трансплантации и неизменно продлевал жизнь у мышей, даже если его вводили в пожилом возрасте.

Траметиниб был одобрен для лечения меланомы. Хотя он продлевал жизнь плодовым мушкам, его эффекты у млекопитающих были до сих пор неизвестны. Для того, чтобы выяснить это, исследователи из Института Макса Планка держали сотни мышей на диете, которая содержала рапамицин, траметиниб, или же смесь обоих препаратов.

Сам по себе рапамицин увеличил среднюю продолжительность жизни мышей на 17-18%. В свою очередь Траметиниб продлил продолжительность жизни на 7-16%. Смесь этих препаратов увеличила продолжительность жизни мышей на 26-35%. Наиболее выраженный эффект наблюдался у самок мышей. Максимальная продолжительность жизни также увеличилась: на 32% у самок и на 26% — у самцов.

Как подчеркивают исследователи, речь идет не о самой только продолжительности жизни, но и об улучшении показателей здоровья грызунов. Мыши, получавшие оба препарата, были более активными в преклонном возрасте, значительно меньше набирали вес, и демонстрировали более медленное снижение показателей работы сердца. У них даже уменьшилось воспаление мозга и снизились показатели рака.

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«Мы обнаружили, что сочетание рапамицина и траметиниба имеет аддитивное влияние как на продолжительность жизни, так и на продолжительность здоровья. Сочетание значительно уменьшило опухоли и воспаление по сравнению с каждым препаратом отдельно», — отмечает ведущий соавтор исследования Себастьян Грёнке.

Оба препарата нацелены на биологическую систему, известную как сигнальная сеть Ras/Insulin/TOR. Этот механизм регулирует рост и метаболизм. Он участвует в процессах старения и отвечает за возникновение возрастных заболеваний. Рапамицин подавляет mTORC1, ключевой белковый комплекс в этой сети, тогда как траметиниб блокирует белки MEK дальше на пути Ras.

Исследователи отмечают, что, вероятно, действие препаратов вызывает изменения экспрессии генов, на что по одиночке неспособен ни один из них. Результаты анализа тканей мышей, принимавших оба препарата, продемонстрировали, что комбинация вызвала необычные сдвиги активности генов. Особенно это касалось генов, ответственных за воспаление и функцию иммунной системы.

Комбинация двух препаратов полностью заблокировала в мозге мышей возрастное изменение, которое провоцировало повышенное поглощение глюкозы и было связано с ухудшением когнитивных способностей. Маркеры хронического воспаления значительно снизились в мозге, почках, селезенке и мышцах.

Лечение сдержало появление опухолей. В то время, когда почти у 70% самцов мышей, которые не принимали препаратов, на втором году жизни начали возникать опухоли печени, их количество было значительно ниже у тех мышей, которые принимали оба препарата.

При этом комбинация не увеличила побочные эффекты, уже связанные с любым из этих препаратов. В то время как рапамицин сам по себе вызывал повышение уровня сахара в крови, траметиниб этого не делал, а комбинация не усилила этого эффекта. Предыдущие клинические исследования демонстрировали, что рапамицин может иметь антивозрастные эффекты, улучшая работу иммунитета у пожилых людей.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature

Источник: ZMEScience