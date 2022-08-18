Ученые УкрГМИ смоделировали распространение радиации в случае аварии на ЗАЭС при погодных условиях 15-18 августа

Украинская разведка сегодня сообщила, что завтра, 19 августа, российские оккупанты могут устроить теракт на Запорожской атомной электростанции. В то же время ученые украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины (УкрГМИ) показали, куда распространялась бы радиация с АЭС в Энергодаре, если бы авария произошла при текущих погодных условиях 15-18 августа. Спойлер: россию бы не зацепило, а вот Украину, Польшу, беларусь, восточную Европу — еще как.

Как именно УкрГМИ смоделировали распространение радиации в случае гипотетической аварии на ЗАЭС

Результаты моделирования распространения радиоактивных аэрозолей Cs-137 были получены с использованием прогностической метеорологической модели WRF ARW v4.3 и комплекса моделирования атмосферной дисперсии CALMET-CALPUFF v6. Прогноз метеорологических условий рассчитан на основе глобальных прогностических данных GFS с пространственным разрешением 0,5о и временной дискретностью 3 часа, а радиоактивные выбросы заданы в виде двух точечных источников на высотах 200 и 500 м над земной поверхностью с суммарной стационарной мощностью 1 Бк по 0,5 Бк/с для каждого из источников. Для радиоактивных аэрозолей исследователи использовали характеристики их распределения по размерам: средний диаметр 1 мкм и стандартное отклонение 2 мкм.

В УкрГМИ отмечают, что из-за невозможности определения точных характеристик источника выбросов при гипотетической аварии на ЗАЭС, результаты численного моделирования следует интерпретировать только качественно и относительно.

Распространение радиации при гипотетической аварии на ЗАЭС – прогнозная модель УкрГМИ

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Как можно увидеть на модели, в течение 15-18 августа высокие значения концентраций радиоактивных аэрозолей могли бы наблюдаться в пределах территории Украины, особенно в ближней зоне от источника выброса радиусом 50-100 км и практически по всем направлениям в отношении ЗАЭС. Более того, значительные концентрации радионуклидов достигли бы г. Киева, а частично радиоактивные примеси могли бы достичь территорий соседних государств (восточная часть беларуси, Польша, страны Балтии). В конце смоделированного периода основным направлением переноса радионуклидов является восточное, в результате чего значительные концентрации радиоактивных аэрозолей могли бы наблюдаться над оккупированными частями Донецкой и Луганской областей.

Ситуация на Запорожской АЭС

Что касается ситуации на Запорожской АЭС, после захвата российско-оккупационными войсками (4 марта 2022) и обустройством на территории военной базы станция работает с многочисленными нарушениями правовых норм, принципов и регламентов безопасности в сфере обращения с мирным атомом (открытое письмо персонала ЗАЭС). россияне постоянно обстреливают станцию ​​и уже повредили ряд объектов на ее территории — по предварительным оценкам, ущерб составляет 18,3 млрд грн. В то же время, с 5 августа частота обстрелов значительно возросла (во время одного из таких обстрелов на одном из энергоблоков сработала аварийная защита.), а потенциальная угроза ядерной аварии и утечки радиации в результате очередного обстрела чрезвычайно реальной перспективой.

17 августа Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина работает с МАГАТЭ по отправке миссии на станцию, а российская армия должна отойти с территории АЭС. В то же время в минобороны россии заявили о якобы подготовке «теракта» со стороны ВСУ к визиту генсека ООН Антониу Гутерриша в Одессу 19 августа. По данным украинских разведчиков, в этот день оккупанты объявили неожиданный «выходной» на ЗАЭС — там будет находиться только оперативный персонал, а всем остальным сотрудникам вход будет закрыт. Также известно, что представители «росатома», которые в последнее время постоянно находились на станции, срочно покинули территорию объекта.