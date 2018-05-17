Ученые запитали роботизированную муху RoboFly с помощью лазера

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Маленькие летательные аппараты размером с муху, управляемые человеком, наверняка появятся в необозримом будущем. Однако, как у любого электронного устройства, у роботизированного насекомого должен быть механизм и источник питания, которые всё ещё слишком тяжелые для их миниатюрных размеров. Эту проблему решили инженеры из Вашингтонского университета. Они нашли способ, как передать энергию с помощью лазера.

Команда учёных во главе с Сойером Фуллером (Sawyer Fuller) создали миниатюрный летательный аппарат RoboFly (робомуха) чуть тяжелее зубочистки, который питается от лазерного луча. Работает это следующим образом: лазер попадает на встроенную в «муху» фотогальваническую ячейку, которая преобразует энергию луча в электричество, заставляя роботизированное насекомое двигаться.

Но этого было недостаточно для того, чтобы RoboFly мог взлететь, поэтому инженеры добавили бортовую схему, тем самым увеличив напряжение с 7 до 240 В. Более того, они прикрутили микроконтроллер к той же схеме, позволив мухе самостоятельно управлять крыльями.

«Микроконтроллер действует как мозг реальной мухи. Чтобы заставить крылья быстро и плавно двигаться сначала в одном, затем в обратном направлении, он посылает серию импульсов», — говорят учёные.

Пока RoboFly может только взлететь и приземлиться. Как только его фотогальваническая ячейка выходит из поля зрения лазера, энергия заканчивается, и робот падает. Авторы данного творения надеются, что будущие версии RoboFly смогут использовать крошечные батареи или получать энергию из радиосигналов. Кроме того, такие роботизированные насекомые также могут получить более совершенные «мозги» и сенсорные системы.

Учёные собираются представить RoboFly на Международной конференции по робототехнике и автоматизации в Брисбене (Австралия) 23 мая.

Источник: Вашингтонский университет