Учёные проверили работу чипа при температуре, приближенной к абсолютному нулю

Группа учёных из Базельского университета разработала наноэлектронный чип, который им удалось успешно охладить до рекордно низкой температуры – 2,8 миликельвина. Такая температура практически неотличима от абсолютного нуля и составляет менее -273 градуса Цельсия. Для достижения такого состояния пришлось прибегнуть к специальной конфигурации магнитных полей, которая позволила устранить практически все источники тепла.

Сначала команда использовала магнитное охлаждение для снижения температуры до 150 микрокельвинов. Затем применялась другая специально сконструированная система магнитного поля, которая позволила охладить термометр на основе эффекта Кулоновской блокады, так как даже тепло исходящее от термометра было проблемой на пути достижения температуры абсолютного нуля. Эти процедуры оказались достаточно успешными, в результате чего чип оставался охлаждённым на протяжении 7 часов проведения тестов.

Чип, который способен работать в таких холодных условиях, может помочь понять физические процессы в предельных условиях. Это позволяет выявить странное поведение. Такие исследования могут быть полезными для создания идеальных условий для экспериментов в квантовой физике. Причём, учёные уверены, что им удастся ещё улучшить свой метод охлаждения, благодаря чему они смогут достичь в лабораторных условиях температуру в 1 микрокельвин.

Источник: Engadget