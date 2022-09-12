Удаленная работа в Украине: вакансий стало меньше, а самые высокие зарплаты по-прежнему у IT-специалистов — 77 300 грн [Исследование grc.ua]

Экспертно-аналитический центр кадрового портала grc.ua в новом исследовании рынка труда Украины зафиксировал спад в сегменте отдаленной работы. Согласно их анализу, в сентябре доля актуальных вакансий, предусматривающих работу на расстоянии, сократилась до 7% (год назад этот показатель находился на уровне 10%).

В grc.ua спад связывают с двумя возможными факторами:

ослабление ковидных ограничений, которые «самоустранились» после начала войны;

смена настроений работодателей, ищущих надежный вариант, то есть специалиста, в военное время находящегося на одном месте, а не часто занятого переездами, жертвуя качеством работы.

Регионы, где больше вакансий удаленной работы

Лидером рейтинга активности остается столица — на Киев приходится 60% всех актуальных вакансий удаленной работы. Второе место с большим разрывом занимает другой сравнительно безопасный регион — Львовская область (11%). Тройку лидеров замыкает Днепропетровская область (6%) — рынок труда этого региона удерживает первые позиции во многих рейтингах, несмотря на близость активных боевых действий. Четвертую-пятую строчку с одинаковым показателем 4% разделяют Харьковская и Одесская области. До войны в этом рейтинге была Донецкая область, но сейчас рынок труда там переживает не самое лучшее время.

Кого чаще всего ищут работодатели в удаленном формате

Наибольшая потребность в настоящее время — и здесь нет никаких неожиданностей — в IT-специалистах: на сферу IT, интернет, телекоммуникации сейчас приходится 37% вакансий. Доля вакансий на удаленный формат работы специалистов по продажам примерно вдвое меньше – 18%. Третье место рейтинга самых популярных вакансий удаленной работы занимает категория «маркетинг, реклама, PR» — 13%.

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Интересный факт – административному персоналу в 6% случаев позволяют работать удаленно, а представителям высшего менеджмента – в 2%.

Чаще всего у работодателей нет жестких требований по опыту — в 16% вакансий не нуждаются даже в минимальном опыте. Лидером является промежуток от 1 до 3 лет – 62%. Опыт от 3 до 6 лет требует 21% работодателей, а более 6 лет требуется только 1% компаний. Если сравнивать показатели с довоенным периодом, то четко просматривается тенденция — работодатели стали реже обращать внимание на поисковиков без опыта для позиций с отдаленным форматом работы: например, весной 2021 таких вакансий было 30-40%.

Кто на удаленке зарабатывает больше всего

Здесь опять-таки нечему удивляться: больше всего зарабатывают «айтишники» — 77 300 грн. Уровень зарплат IT-специалистов почти вдвое выше, чем у представителей категории «высший менеджмент» (40 000 грн.). В первую тройку наиболее высокооплачиваемых специалистов также входит маркетинг, реклама, PR – 26 800 грн.

Какую удаленную работу ищут специалисты

Сейчас работники более склонны к отдаленной работе, чем работодатели — в процентном соотношении на такую ​​модель приходится гораздо больше резюме, чем вакансий (28% против 9%). Несмотря на то, что работодатели редко ищут опытных поисковиков для удаленной работы, большинство резюме именно от таких работников: опыт более 6 лет имеют 61% кандидатов. Нет опыта только 13% специалистов. Опыт от 1 до 3 лет имеют 10% специалистов, от 3 до 6 лет – 16%.

Половые признаки оказывают незначительное влияние: среди поисковиков удаленной работы 55% являются мужчинами, а остальные 45% — женщинами. Наиболее активная возрастная группа — от 18 до 30 лет (37% вакансий).

Ожидаемо, с возрастом активность к удаленной работе снижается, а приверженность классическому варианту трудоустройства возрастает. На возрастную группу 50-60 лет приходится всего 7% резюме. Что касается наиболее популярных профессий: здесь у поисковиков полная гармония с работодателями, ведь больше всего резюме с желаемым удаленным форматом работы от программистов и разработчиков — 9%. Правда, у менеджеров по продажам и менеджеров по работе с клиентами показатель такой же. На третьей позиции с 6% расположились дизайнеры и художники.

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В то же время аналитики Freelancehunt в недавнем исследовании зафиксировали увеличение спроса на услуги фрилансеров в Украине за лето на 30% и спрогнозировали самый «осенний бум», поскольку все больше предпринимателей полностью возобновляют деятельность и адаптируют бизнес к новым реалиям.