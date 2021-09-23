



Вчора, 22 вересня 2021року, пройшов перший публічний відбір стартапів для участі у Web Summit 2021, що відбудеться у листопаді цього року. З 23 команд обрали десять переможців, які отримають інноваційні ваучери та представлять свої продукти у рамках українського павільйону стартапів, що відбудеться у Лісабоні (Португалія).

Інноваційні ваучери є новинкою від УФС — це грант на оплату участі представників стартапу в міжнародних виставках, конференціях, експозиціях, промо-турах чи інших міжнародних подіях, які відбуваються за межами України. Особливість цього заходу полягає в тому, що вперше участь стартапів у виставці стимулюється і організовується з боку держави. До цього моменту були лише приватні ініціативи.

Переможцями стали:

SPOKK . «Страхування в смартфоні» з доступними продуктами мікрострахування та повним спектром послуг онлайн.

. «Страхування в смартфоні» з доступними продуктами мікрострахування та повним спектром послуг онлайн. Organization.GG . Платформа для геймерів та стрімерів, яка дозволяє заробляти взаємодіючи з фанами.

. Платформа для геймерів та стрімерів, яка дозволяє заробляти взаємодіючи з фанами. Wantent . Інформаційна платформа на базі штучного інтелекту, що надає чітке розуміння аудиторії.

. Інформаційна платформа на базі штучного інтелекту, що надає чітке розуміння аудиторії. GIOS . Мобільний додаток для вивчення математики та розвитку критичного мислення школярів.

. Мобільний додаток для вивчення математики та розвитку критичного мислення школярів. Carbominer . Допомагає тепличним виробникам перейти до більш ефективного та сталого садівництва за допомогою системи моніторингу мікроклімату та вловлення CO2 з відкритого повітря.

. Допомагає тепличним виробникам перейти до більш ефективного та сталого садівництва за допомогою системи моніторингу мікроклімату та вловлення CO2 з відкритого повітря. Skyworker . “Tinder-like“ маркетплейс для ІТ найму.

. “Tinder-like“ маркетплейс для ІТ найму. Clasee . Платформа обміну знаннями для персоналізованого навчання.

. Платформа обміну знаннями для персоналізованого навчання. DJOOKY . Музична торгівельна платформа, яка надає артистам доступ до глобальної спільноти інвесторів, а інвесторам можливість торгувати новим класом активів. Це міст між музичним та фінансовим світом.

. Музична торгівельна платформа, яка надає артистам доступ до глобальної спільноти інвесторів, а інвесторам можливість торгувати новим класом активів. Це міст між музичним та фінансовим світом. AutoBI . Сучасна система призначена для Automotive та дотичних сфер, яка дозволяє налаштувати процеси управління автопарком.

. Сучасна система призначена для Automotive та дотичних сфер, яка дозволяє налаштувати процеси управління автопарком. Finmap. Онлайн-сервіс для фінансового обліку в малому та мікро-бізнесі.

Зазначимо, що Український фонд стартапів є державним фондом, започаткованим за ініціативою Кабінету Міністрів України. Місія фонду – сприяти створенню та розвитку технологічних стартапів на ранніх стадіях (pre-seed та seed), з метою підвищення їх глобальної конкурентоспроможності. Процес відбору стартапів для надання грантів відбувається на конкурсній основі: компанії оцінюються та обираються радою незалежних інвестиційних експертів.

Джерело: УФС