УФС вперше вручив «інноваційні ваучери», їх отримали десять стартапів-переможців для участі у Web Summit 2021
Вчора, 22 вересня 2021року, пройшов перший публічний відбір стартапів для участі у Web Summit 2021, що відбудеться у листопаді цього року. З 23 команд обрали десять переможців, які отримають інноваційні ваучери та представлять свої продукти у рамках українського павільйону стартапів, що відбудеться у Лісабоні (Португалія).
Інноваційні ваучери є новинкою від УФС — це грант на оплату участі представників стартапу в міжнародних виставках, конференціях, експозиціях, промо-турах чи інших міжнародних подіях, які відбуваються за межами України. Особливість цього заходу полягає в тому, що вперше участь стартапів у виставці стимулюється і організовується з боку держави. До цього моменту були лише приватні ініціативи.
Переможцями стали:
- SPOKK. «Страхування в смартфоні» з доступними продуктами мікрострахування та повним спектром послуг онлайн.
- Organization.GG. Платформа для геймерів та стрімерів, яка дозволяє заробляти взаємодіючи з фанами.
- Wantent. Інформаційна платформа на базі штучного інтелекту, що надає чітке розуміння аудиторії.
- GIOS. Мобільний додаток для вивчення математики та розвитку критичного мислення школярів.
- Carbominer. Допомагає тепличним виробникам перейти до більш ефективного та сталого садівництва за допомогою системи моніторингу мікроклімату та вловлення CO2 з відкритого повітря.
- Skyworker. “Tinder-like“ маркетплейс для ІТ найму.
- Clasee. Платформа обміну знаннями для персоналізованого навчання.
- DJOOKY. Музична торгівельна платформа, яка надає артистам доступ до глобальної спільноти інвесторів, а інвесторам можливість торгувати новим класом активів. Це міст між музичним та фінансовим світом.
- AutoBI. Сучасна система призначена для Automotive та дотичних сфер, яка дозволяє налаштувати процеси управління автопарком.
- Finmap. Онлайн-сервіс для фінансового обліку в малому та мікро-бізнесі.
Зазначимо, що Український фонд стартапів є державним фондом, започаткованим за ініціативою Кабінету Міністрів України. Місія фонду – сприяти створенню та розвитку технологічних стартапів на ранніх стадіях (pre-seed та seed), з метою підвищення їх глобальної конкурентоспроможності. Процес відбору стартапів для надання грантів відбувається на конкурсній основі: компанії оцінюються та обираються радою незалежних інвестиційних експертів.
Джерело: УФС