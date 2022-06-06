УФС запускает новую программу грантовой поддержки украинских стартап-проектов двойного назначения (до $35 тыс.)

Украинский фонд стартапов (УФС) запускает новую программу грантовой поддержки проектов двойного назначения для повышения обороноспособности страны и послевоенного восстановления Украины. Это безвозвратная финансовая помощь в форме грантов для проектов двойного назначения, одновременно удовлетворяющая три потребности:

закрывает расходы по развитию проекта;

предоставляет доступ к лучшим менторам и экспертам;

повышает обороноспособность страны и способствует ее быстрому послевоенному восстановлению.

Новая программа Фонда призвана способствовать созданию и развитию инновационной продукции двойного назначения: технологий, процессов или других составляющих, отличающих такую ​​продукцию от существующих на рынке или отвечающих существующему спросу одновременно как от частных лиц, так и от государства.

В рамках программы Фонд будет поддерживать проекты, направляющие свою деятельность в следующих индустриях:

оборона

кибербезопасность

здравоохранение

образование

инфраструктурное восстановление

Грант предоставляется в размере до 35 000 долларов США, из которых 25 000 долларов США направляются на деятельность заявителя и до 10 000 долларов США – на оплату услуг аккредитованного акселератора.

Конкурсный отбор для получения гранта будет проходить в несколько этапов: регистрация на Веб-портале и представление Заявки; комплайенс и проверка Заявки на соответствие Положению; экспертная оценка Заявки; принятие решения Наблюдательным советом о финансировании; заключение Договора о предоставлении гранта.

Профильные эксперты будут оценивать заявки в разрезе следующих категорий:

Востребованность (соответствие заявки заявленной сфере; соответствие потребностям рынка и двойному назначению; наличие конкурентных преимуществ);

Осуществимость (технологическая валидация; инновационность; оценка рисков реализации);

Жизнеспособность (наличие команды для реализации; достаточность грантового финансирования для достижения целей; экономическая ценность гранта).

Ознакомиться с Положением о Грантовой программе проектов двойного назначения и подать заявку можно по следующей ссылке.