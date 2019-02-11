Украинский сервис вызова такси Uklon запустился в Запорожье
Украинский сервис вызова авто Uklon запускает работу и открывает офис в Запорожье. Вызвать Uklon в Запорожье можно будет начиная с 1 марта 2019 года, стоимость поездки будет стартовать с 20 грн.
«Мы давно изучали местный рынок перевозок в Запорожье и планировали там наш запуск. С самого начала работы, хотим предоставить максимальное количество опций сервиса: разные классы автомобилей — от стандарта до премиума, вызов драйвера, который сядет за руль личного автомобиля клиента, вызов минивэна и прочие.
Чтобы обеспечить такую возможность, мы решили открыть региональное представительство и начать набор водителей-партнеров самостоятельно» — заявил операционный директор компании, Сергей Смусь.
Напомним, что на сегодняшний день, вызвать Uklon можно в 9 украинских городах: Киев, Одесса, Днепр, Львов, Харьков, Запорожье, Сумы, Чернигов и Белая Церковь.
Главный офис компании находится в Киеве, региональные представительства компании работают в Одессе, Львове, Днепре и Харькове. Первый заказ в приложении Uklon был сделан 25 марта 2010 года, активную экспансию в города Украины Uklon начал в 2016 году.
Напомним, что в начале текущего года Uklon попрощался в Киеве с «ланосами» и другими сверхбюджетными автомобилями и запустил по этому случаю конкурс мемов.
Источник: Uklon