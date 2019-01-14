Uklon окончательно попрощался в Киеве с «ланосами» (и не только) и запустил по этому случаю конкурс мемов

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В конце 2017 года украинский сервис онлайн-заказа такси Uklon пообещал нам отказаться от использования автомобилей Lanos до конца 2018 года. С незначительным отклонением от графика, но свое обещание компания сдержала. В поступившем в редакцию ITC.ua пресс-релизе компания торжественно заявила, что сегодня, 14 января 2019, сервис в Киеве покинул последний «Ланос».

Напомним, что Uklon прекратил подключать к системе новые Lanos с 1 января 2018 года, но старые отключали постепенно при падении их рейтинга ниже порогового значения. Судя по всему, в Uklon не рассчитывали, что некоторым «Ланосам» удастся продержаться дольше года.

Одновременно с «ланосами» Uklon убрала из сервиса еще ряд автомобильных марок более низких классов. В частности, говорится, что в клиенты сервиса больше не увидят Daewoo Matiz, Daewoo Sens, Chevrolet Lanos, Chevrolet Matiz, Geely CK и Chery Kimo.

«Модель вывоза пассажиров, которую мы внедрили и развиваем в Украине, позволяет Uklon обойтись без автомобилей данных марок», — отметил основатель и главный исполнительный директор компании Виталий Дятленко.

Разумеется, Uklon не преминул отличной возможностью подшутить над своим главным конкурентом (читай: Uber).

«Кто осторожнее в своих обещаниях, тот точнее в их исполнении. Если кто и стал на рынке службой без “Ланосов”, то это Uklon», — добавил Дятленко.

Завершується епоха, з Uklon поїхав останній “Ланос”. Вже сумуєш за ним? Не стримуй свої почуття! Розкажи про це світу,… Опубліковано Uklon Понеділок, 14 січня 2019 р.

По случаю столь значимого достижения Uklon решил запустить конкурс лучших мемов. Автору лучшего мема на тему отказа Uklon от “Ланосов” компания обещает выделить 2019 грн на поездки в сервисе. Конкурс проходит в соцсети Facebook. К участию допускаются только совершеннолетние жители Киева, Днепра, Одессы, Львова и Харькова. Конкурс продлится до 18 января, а победит тот, чье изображение-мем соберет больше всего лайков. Что же, читатели ITC.ua, ваш выход.