Українцям більше не доведеться зберігати гарантійні талони та чеки в паперовому вигляді — Рада ухвалила зміни до ЗУ «Про захист прав споживачів»





1 липня Верховна Рада України прийняла законопроєкт № 4185, який вносить зміни до ЗУ «Про захист прав споживачів» та визначає порядок надання експлуатаційних документів в електронному вигляді. Тепер продавці можуть видавати електронні «гарантійки» на продукцію, а клієнтам більше не потрібно зберігати паперові документи для підтвердження права на безоплатний ремонт або обмін, запевняють у Мінцифрі.

«Продовжуємо цифровізувати бізнес-процеси та спрощувати життя українцям. Законопроєкт дозволить продавцям надавати гарантійні документи на товар в електронному вигляді. Покупцям більше не потрібно буде зберігати чеки та гарантійні талони для ремонту чи обміну техніки, а компанії зможуть надавати швидкий та якісний сервіс без зайвих паперів» Михайло Федоров, віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, електронні «гарантійкі» — загальноприйнята практика у світі, і сервісні центри великих брендів вже давно приймають товар у ремонт без паперових гарантій, перевіряючи інформацію у своїх внутрішніх базах. Саме тому виникла необхідність врегулювати на законодавчому рівні надання експлуатаційних документів в електронному вигляді.

Також цей закон допоможе значно скоротити кількість підроблених документів на експлуатацію.