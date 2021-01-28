Українська Вікіпедія святкує 17-річчя, з цієї нагоди стартує Вікімарафон наповнення новими статтями





У найближчу суботу, 30 січня 2021 року, Українська Вікіпедія святкує 17-річчя, з цієї нагоди з 28 до 31 січня включно ГО «Вікімедіа Україна» оголошує марафон наповнення української Вікіпедії новими статтями.

30 січня 2004 року було започатковано розділ Вікіпедії українською мовою. За 17 років українська Вікіпедія стала найбільшою з існуючих енциклопедій українською мовою: у 2008 році дописувачі створили 100 тисяч статей, а у 2020 — вже 1 мільйон. За кількістю статей Вікіпедія українською перебуває на 17-му місці серед 317 мовних розділів. Вікіпедія входить до десяти найбільш відвідуваних сайтів в Україні, де є єдиним некомерційним проєктом. У середньому за 2019—2020 роки її переглядали понад 50-60 млн разів щомісяця, 90% переглядів — з території України.

З нагоди дня народження української Вікіпедії 28—31 січня пройде масштабна акція з написання статей під назвою «Вікімарафон».

«У Вікіпедії українською вже понад мільйон статей, і їхня кількість щодня збільшується — але коло тем і понять, яких немає українською, все ще велике. До прикладу, про вплив пандемії COVID-19 на довкілля детально написано в англійській Вікіпедії, а в українській така стаття поки відсутня. Є прогалини і з локальних тем. Так ще не створено статті про український балет і дитячу літературу в Україні. Вікімарафон є гарною нагодою заповнити подібні прогалини. До того ж, створюючи нові статті, учасники й учасниці акції долучаються не лише до розвитку Вікіпедії, але й до розширення представлення контенту українською мовою в Інтернеті», — розповів член оргкомітету Вікімарафону Антон Обожин.

Перший вікіфлешмоб з написання статей в українській Вікіпедії пройшов 27 квітня 2014 року і був присвячений пам’яті Героя України Ігоря Костенка, дописувача Вікіпедії, який загинув 20 лютого 2014 року під час розстрілу активістів Євромайдану на вулиці Інститутській у Києві. Ігор Костенко одним з перших висловив і прагнув реалізувати ідею подібної акції. З 2015 року Вікімарафон щорічно проводиться до дня народження української Вікіпедії.

Долучитися до акції можна з будь-якого куточку світу — для цього потрібно зареєструватися у Вікіпедії та написати нову статтю українською мовою. Всі створені в межах Вікімарафону статті мають відповідати правилам Вікіпедії: базуватись на авторитетних джерелах інформації, посилатися на них і не містити плагіату. Також слід дотримуватися нейтральної точки зору та обирати теми, що відповідають критеріям значущості. Можна вибрати з запропонованих тем або знайти тему, якої ще бракує у Вікіпедії, самостійно.

Якщо ви не володієте українською, але хотіли б долучитись до акції, можете створювати статті в інших мовних розділах Вікіпедії, але про Україну. Зокрема, запрошуємо наповнювати кримськотатарську Вікіпедію, яка також у січні святкує річницю створення — 13 років. Поки що цей мовний розділ містить 8624 статті.

Щоб допомогти зі створенням статей, організаційна команда Вікімарафону проведе вебінари і онлайн консультації за участі досвідчених вікіпедистів. Щоденно з 28 по 31 січня о 18:00 можна звернутися із запитаннями щодо створення статті до досвідчених вікіпедистів через Zoom. Посилання на ці відкриті Zoom-консультації можна знайти на сторінці марафону у Вікіпедії — wikimarathon.org.ua. 29 та 30 січня о 12:00 пройдуть навчальні вебінари з написання статей. До них можуть долучитися всі охочі.

Джерело: Вікімедіа Україна