Український платіжний сервіс Portmone перейшов у власність казахстанської Kaspi.kz

Компанія з Казахстану Kaspi.kz повністю закрила угоду з купівлі української платіжної системи Portmone, повідомляється в пресрелізі інвестиційної компанії 4i Capital Partners, яка раніше була власником сервісу.

«Я дуже вдячний нашим партнерам — засновникам Portmone та операційній команді компанії за великий внесок у розвиток. Український ринок потребує такого інноваційного інвестора, як Kaspi.kz, і я пишаюся тим, що вони обрали Portmone.com», — підсумував Алекс Мунтяну, керуючий партнер і засновник 4i Capital Partners.

4iCapital Partners проінвестувала в Portmone в жовтні 2013 року. Сьогодні сервіс містить у собі оплату комунальних послуг, поповнення мобільного, оплату інтернету, страхування, податків, грошові перекази з картки на картку.

Нагадаємо, що Portmone — постачальник послуг платежів і грошових переказів споживачам в Україні. Це сервіс з оплати комунальних і побутових рахунків, P2P-переказів, поповнення мобільного телефону і погашення фінансових послуг. Компанія з’явилася на ринку у 2002 році, зараз її послугами користуються близько 2 млн фізичних осіб і 1400 організацій.

Зазначимо, що перші чутки про можливість покупки Portmone з’явилися в липні поточного року. А наприкінці серпня АМКУ дозволив казахській компанії Kaspi Pay (Kaspi.kz) придбати український платіжний сервіс Portmone.

Джерело: DEV.UA