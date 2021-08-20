АМКУ дозволив казахській компанії Kaspi Pay придбати український платіжний сервіс Portmone

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Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл «Kaspi Pay» (Казахстан) на придбання акцій кіпрської компанії Budus Investments Limited, якій в Україні належить ТОВ «Портмоне онлайн». Таке рішення АМКУ прийняв 19 серпня 2021 року, повідомляється на сайті відомства.

Зокрема на сайті регулятора опубліковано одразу два дозволи:

«Надано дозвіл ТОВ «Kaspi Pay» (м. Алмати, Республіка Казахстан) на придбання акцій компанії «Budus Investments Limited» (м. Нікосія, Кіпр), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії».

«Надано дозвіл фізичній особі – громадянину України на призначення на посаду директора ТОВ «Портмоне Онлайн» (м. Київ, Україна), який вже обіймає посаду заступника голови правління акціонерного товариства «Kaspi.kz» (м. Алмати, Республіка Казахстан)».

Раніше ми розповідали, що сума угоди може становити від $10 млн до $20 млн, а всі формальності сторони розраховують завершити до кінця поточного року. Зазначимо, що це придбання дозволить найбільшій фінтех-компанії Казахстану одразу отримати ліцензії на роботу з Visa та Mastercard в Україні.

Нагадаємо, що вчора АМКУ також дозволив оператору мобільного зв’язку Vodafone Україна придбати 99,99% акцій Приватного акціонерного товариства «Фарлеп-Інвест», яке працює під брендом Vega, а також не менше 95% статутного капіталу ТОВ «Кейбл ТВ-ФІНАНСИ».

Джерело: АМКУ