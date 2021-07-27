Казахстанская компания Kaspi Pay покупает 100% украинской Portmone Group, сумма сделки может составить до $20 млн





Украинский сервис Portmone Group продают казахстанской компании Kaspi Pay, сообщает издание AIN.UA. Согласно официальным данным, покупателем Portmone Group выступила компания Kaspi Pay, которая принадлежит Kaspi.kz – это крупнейшая финтех-компания Казахстана.

Kaspi.kz позиционирует себя как Super App — одно приложение, в котором доступны десятки разных функций: платежная система, банковские продукты, маркетплейс и т.д. В октябре Kaspi.kz провела IPO в Лондоне, в ходе которого привлекли $870 млн, а капитализация составила до $6,5 млрд. Сегодня капитализация Kaspi.kz выросла до $13 млрд благодаря росту финансовых показателей, а бизнес компании расширяется, в том числе географически. Новой страной присутствия станет Украина.

Portmone — украинская межбанковская платежная система, один из крупнейших игроков на рынке. Основанная в 2002 году Игорем Гориным. В 2013 году компанию приобрела инвестиционная компания Dragon Capital. Сумма сделки тогда не сообщалась. Источники на рынке отметили, что, скорее всего, актив приобрели с целью дальнейшей перепродажи. Это и случилось в 2021 году.

Стороны не разглашают условия сделки. Известно лишь, что Kaspi.kz выкупает все 100% бизнеса у нынешнего владельца. Сделку планируют закрыть до конца 2021 года, соответствующие запросы уже направлены АМКУ и Национальный банк Украины. Сделка позволит Kaspi.kz сразу же получить лицензии для работы с Visa и Mastercard в Украине, партнерами которых уже является Portmone.

По данным AIN.UA, сумма сделки может составлять в диапазоне от $10 млн до $20 млн. Примечательно, что Kaspi.kz также рассматривает Украину как потенциальное место для найма разработчиков и запуска IT-хаба в будущем.

Источник: AIN.UA